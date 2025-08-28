Caso Valeria Afanador: revelan el video de las cámaras de seguridad del colegio y un dibujo de la niña antes de desaparecer en Cajicá

Las autoridades continúan la búsqueda por la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, que fue vista por última vez en inmediaciones de su colegio hace más de 15 días en Cajicá, Cundinamarca.
La menor desapareció el pasado 12 de agosto, durante la jornada escolar en el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba.
Desde entonces, las autoridades han intensificado la búsqueda y ahora se concentran en dos elementos que podrían resultar claves en la investigación. Se trata de un video de seguridad del colegio y un dibujo que Valeria hizo antes de desaparecer, material revelado por Noticias RCN.