Caso UNGRD: Fiscalía pide prorrogar un año la medida de detención contra Carlos Ramón González

Carlos Ramón González, quien fue una de las figuras más influyentes y cercanas al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, continúa fuera del alcance de la justicia colombiana desde Centroamérica, donde permanece bajo la protección de un asilo político en Nicaragua. Ante ese panorama, la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente extender por un año más la medida de aseguramiento en su contra, al considerar que existe una “falta de voluntad” para comparecer ante los tribunales y garantizar su sometimiento al proceso penal. La petición fue presentada el miércoles 10 de junio durante una audiencia virtual ante el magistrado Fabio David Bernal Suárez. Ahí, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, pidió al Tribunal Superior de Bogotá “que extienda por un año más la medida de aseguramiento intramural contra Carlos Ramón González”, dentro del proceso que se adelanta en su contra. Entérese: Óscar Muñoz, quien ayudó al prófugo Carlos Ramón, sigue como diplomático pese a “orden” de Petro En su intervención, el ente acusador reiteró la necesidad de mantener la detención preventiva y lo calificó como “prófugo”, al sostener que su conducta procesal no asegura su comparecencia efectiva ante la justicia.

Qué es la circular roja de Interpol y por qué ya no está vigente contra Carlos Ramón González

La llamada “circular roja” de Interpol es una alerta internacional de búsqueda y captura que solicita a los países localizar y detener a una persona requerida por la justicia mientras avanza su proceso o se tramita una eventual extradición. Según lo expuesto en la audiencia, la OCN Interpol Colombia informó sobre la decisión de la Comisión de Control de los Ficheros de la organización de “eliminar las anotaciones de la notificación roja de Interpol expedida en contra del ciudadano Carlos Ramón González Merchan”. Le puede interesar: Caso UNGRD: Interpol no emitirá nueva circular roja contra Carlos Ramón González, ¿por qué?

Además, la Fiscalía explicó que el 3 de abril solicitó “una nueva expedición de circular roja actualizada con ocasión de la formulación de acusación”, pero Interpol respondió el 7 de abril que el requerido había pedido “el retiro de la circular roja” y que la Secretaría General “procedería a su eliminación”, por lo que la solicitud no fue tramitada. En la práctica, esto implica que actualmente no existe una alerta internacional activa de captura contra el exfuncionario.

La Fiscalía cuestiona la comparecencia virtual y advierte riesgo de evasión

En su argumentación jurídica, la Fiscal Patiño cuestionó el alcance de la comparecencia virtual del procesado, señalando que “no basta con asistir virtualmente a las audiencias”, pues esto no implica control efectivo del Estado. En ese sentido, advirtió que la comparecencia procesal requiere “el deber del Estado de poder ejercer control físico, incluso coercitivo si las circunstancias lo exigen”, algo que, según el ente acusador, “hoy no es posible”. Conozca: “Debería estar en Colombia respondiendo”: Petro sobre el prófugo Carlos Ramón González Asimismo, sostuvo que “la virtualidad no puede convertirse en un obstáculo para la protección de la comunidad”, ni en un mecanismo que permita que el procesado “siga evadiendo su responsabilidad”, pese a la existencia de una orden de captura confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.

El origen del caso: presunto esquema de sobornos en la Ungrd

La trama que hoy mantiene a González como prófugo se remonta a septiembre de 2023. Según la Fiscalía, con base en testimonios de exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el entonces director del Dapre habría sido el presunto articulador de un esquema de sobornos para asegurar el avance de reformas del Gobierno en el Congreso. La fiscal delegada María Cristina Patiño señaló que González presuntamente ordenó a Olmedo López la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos y 4.000 millones en efectivo a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Para el ente acusador, el exfuncionario era consciente de la ilegalidad de sus actos y “sabía que desplegar los comportamientos advertidos en el entramado de corrupción de gestión del Riesgo era indebido”.