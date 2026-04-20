Denuncian presunto “cartel de puntos” que estaría inflando salarios en la Universidad de Sucre: hubo desmanes en el campus

Una denuncia ciudadana encendió alertas sobre un posible uso irregular del sistema de puntajes salariales en la Universidad de Sucre, mecanismo que, en principio, fue diseñado para reconocer la productividad académica de los docentes en instituciones públicas.

La advertencia fue presentada por Pedro Juan Morales de la Espriella en el medio El Espectador. Allí, Morales solicitó a las autoridades revisar lo que describió como un presunto “cartel de puntos”, mediante el cual algunos profesores estarían incrementando de manera atípica sus ingresos.

El sistema en cuestión se basa en el Decreto 1279 de 2002, que establece que los docentes pueden aumentar su salario a través de un esquema de puntos asignados por factores como publicaciones académicas, experiencia, formación y producción investigativa.

Para 2026, cada punto tendría un valor cercano a los 23.924 pesos, lo que implicaría que la acumulación de estos reconocimientos se traduce directamente en incrementos salariales.

De acuerdo con la denuncia, en los últimos años se habría registrado un crecimiento inusual en los ingresos de un grupo de docentes, algunos de los cuales estarían devengando entre 48 y 93 millones de pesos mensuales. En conjunto, este segmento representaría una carga significativa dentro de la nómina de la universidad pública.

Además, el documento señala que, entre 2021 y 2025, varios salarios habrían aumentado de manera acelerada. En algunos casos, los incrementos mensuales superarían los 70 millones de pesos en ese periodo, mientras que otros registros indicarían aumentos cercanos a los 60 millones.

”En apenas cuatro años, varios salarios crecieron a un ritmo que desborda cualquier lectura ordinaria de carrera profesoral”, dice la denuncia.