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Denuncian presunto “cartel de puntos” que estaría inflando salarios en la Universidad de Sucre: hubo desmanes en el campus

La denuncia fue hecha por un ciudadano en un medio nacional. Según los registros que adjuntó en el documento de denuncia, algunos profesores aumentaron sus salarios en más de 60 millones en solo 4 años. La denuncia causó desmanes en la institución.

  • Por ahora, las afirmaciones contenidas en la denuncia deberán ser verificadas por las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar si existieron o no irregularidades. FOTO: FACEBOOK DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.
    Por ahora, las afirmaciones contenidas en la denuncia deberán ser verificadas por las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar si existieron o no irregularidades. FOTO: FACEBOOK DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una denuncia ciudadana encendió alertas sobre un posible uso irregular del sistema de puntajes salariales en la Universidad de Sucre, mecanismo que, en principio, fue diseñado para reconocer la productividad académica de los docentes en instituciones públicas.

La advertencia fue presentada por Pedro Juan Morales de la Espriella en el medio El Espectador. Allí, Morales solicitó a las autoridades revisar lo que describió como un presunto “cartel de puntos”, mediante el cual algunos profesores estarían incrementando de manera atípica sus ingresos.

El sistema en cuestión se basa en el Decreto 1279 de 2002, que establece que los docentes pueden aumentar su salario a través de un esquema de puntos asignados por factores como publicaciones académicas, experiencia, formación y producción investigativa.

Para 2026, cada punto tendría un valor cercano a los 23.924 pesos, lo que implicaría que la acumulación de estos reconocimientos se traduce directamente en incrementos salariales.

De acuerdo con la denuncia, en los últimos años se habría registrado un crecimiento inusual en los ingresos de un grupo de docentes, algunos de los cuales estarían devengando entre 48 y 93 millones de pesos mensuales. En conjunto, este segmento representaría una carga significativa dentro de la nómina de la universidad pública.

Además, el documento señala que, entre 2021 y 2025, varios salarios habrían aumentado de manera acelerada. En algunos casos, los incrementos mensuales superarían los 70 millones de pesos en ese periodo, mientras que otros registros indicarían aumentos cercanos a los 60 millones.

”En apenas cuatro años, varios salarios crecieron a un ritmo que desborda cualquier lectura ordinaria de carrera profesoral”, dice la denuncia.

Estas cifras, de confirmarse, estarían por encima de lo que tradicionalmente se observa en la carrera profesoral e incluso superarían referencias salariales de altos cargos del Estado.

En otro de los apartados de la denuncia, el ciudadano asegura que algunos incrementos estarían asociados a la acumulación de puntos derivados de publicaciones académicas.

Sin embargo, advierte que una parte de esos artículos presentaría alertas por posibles irregularidades editoriales, como el uso de revistas cuestionadas por su rigor, coautorías reiteradas entre los mismos grupos de investigadores.

También se mencionan indicios como autorreferencias constantes, duplicidad de contenidos, posibles coincidencias textuales elevadas y otras prácticas que, de comprobarse, podrían afectar la validez de la producción académica reportada.

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”En uno de los apartes más delicados, el material menciona coincidencias textuales del 99% entre artículos firmados por algunos docentes y detección de escritura con IA en varios casos”, dice la denuncia.

¿Qué dice la Universidad de Sucre sobre el supuesto cartel de puntos?

Por el momento, la Universidad de Sucre no se ha pronunciado. Sin embargo, la denuncia ya tuvo repercusión dentro del campus. En conversación con Caracol Radio, la profesora Liliana Solano denunció que decenas de estudiantes los retuvieron en la sala de profesores al conocer el presunto cartel de puntos.

Sin embargo, la docente de planta aseguró que la información habría sido alterada, y rechazó las acusaciones hacia sus compañeros. “Estamos recibiendo amenazas, maltratos y acusaciones (...) que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física, material, psicológica y la de nuestras familias”, dijo al medio citado.

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Sobre la denuncia añadió: “Se ha llevado a la sociedad a creer que esas cifras son lo que llega a nuestras cuentas bancarias mensualmente, lo cual no corresponde a la realidad”.

La docente no solo pidió pronunciamiento de la Universidad de Sucre, sino también una intervención del Ministerio de Educación.

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