¿Es Manuel Neuer el mejor arquero de la historia?, trayectoria del compañero de Luis Díaz en el Bayern

Manuel Neuer, hoy compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich, sigue demostrando un nivel superlativo a sus 40 años, tal como se vio en la semifinal de la Champions ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Ostenta una carrera exitosa a más no poder, envidiable para cualquier futbolista, y ha formado parte de algunos de los mejores equipos de la historia. El niño que no podía atajar sin su oso de peluche se convirtió en contendiente al Balón de Oro siendo portero con una historia llena de disciplina, talento y carácter.