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Exclusivo | La historia tras la carta del capo Pablo Escobar que reapareció en librería de Medellín: habla el destinatario

EL COLOMBIANO conversó con el periodista Diego Sánchez, el destinatario original de la misiva en 1991.

  • El periodista Diego Sánchez en los años 90, haciendo un reportaje en la entrada de la cárcel La Catedral, de Envigado. FOTO: CORTESÍA.
    El periodista Diego Sánchez en los años 90, haciendo un reportaje en la entrada de la cárcel La Catedral, de Envigado. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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“A mi oficina de Laureles llegaron cuatro pelaos jóvenes y me entregaron un sobre. Dijeron: ‘Don Diego, le escribieron’. Yo ahí mismo adiviné de quién era esa carta. Era de Pablo Escobar”.

El recuerdo es del periodista Diego Alonso Sánchez, quien conversó con EL COLOMBIANO sobre un insólito hallazgo: la reaparición de una misiva perdida del jefe del cartel de Medellín, la cual fue hallada en La Anticuaria, la librería más antigua de la ciudad.

Tal cual informó este diario en exclusiva en la mañana del jueves, la bibliotecóloga Mónica Pérez Mejía, directora del establecimiento, contó que una tarde de mediados de julio de 2017 llegó al establecimiento un cliente buscando un libro de Física.

Cuando ella lo tomó del estante, sintió que un objeto cayó...

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