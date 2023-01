Pese a que se sabía que una de las principales banderas políticas del presidente Gustavo Petro era modificar por completo el funcionamiento del sistema de salud del país, hasta ahora no se ha conocido un documento oficial que detalle cuáles serían los cambios puntuales, cómo se reacomodarían los financiamientos y qué entidades del Estado asumirían las funciones de las EPS, entre otros puntos claves de esa reforma.

“Estos gremios no me bajan de activistas en un sentido despectivo. Han hecho manifestaciones diciendo que vamos a desfinanciar el sistema de salud, eso no es cierto. Aceptamos el desacuerdo, pero sobre la verdad. Aquí está en juego la vida de los colombianos”, aseveró Corcho.

Sobre el funcionamiento decentralizado del sistema de salud –que en la práctica responsabilizaría a las IPS como clínicas y hospitales de lo que hoy se encargan las EPS– aseguró que dicho modelo no implicaría que la salud pasará a ser dirigida por autoridades locales o regionales. “En ningún momento hemos dicho que el sistema de salud será manejado por gobernadores y alcaldes”, dijo.