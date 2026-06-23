¿Quién es Carlos Suárez, el estratega de Abelardo enfrentado con Álvaro Uribe?

En una reciente entrevista con la revista Semana, Carlos Suárez, el estratega detrás de la victoria de Abelardo De La Espriella, ofreció un análisis sobre los resultados asegurando que el país ha sido testigo del fin de un ciclo político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para Suárez, la derrota de Paloma Valencia no fue una sorpresa, sino una consecuencia directa de lo que ella representaba en las urnas. “No creo que Paloma sea la gran perdedora porque era la representante de todo un establecimiento político decadente. Por eso la castigaron en las urnas”, afirmó Suárez ante ese medio. Lea también: Las cifras clave detrás de la victoria presidencial en Antioquia: esto mostraron los mapas Según el estratega, Valencia personificó al...