“Si él quisiera viajar podría hacerlo”: habla abogado de Carlos Ramón González tras suspensión de circular roja de Interpol

En una decisión poco común que abre nuevos interrogantes en el proceso, la Interpol suspendió la circular roja que pesaba desde septiembre de 2025 contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, señalado como pieza clave en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Fuentes confirmaron que la determinación fue adoptada el pasado jueves, 2 de abril. Tras conocerse la decisión, la Fiscalía radicó una nueva solicitud para reactivar la circular, trámite que ahora depende del análisis administrativo del organismo internacional.
En contexto: Interpol suspendió circular roja contra Carlos Ramón González
En diálogo con EL COLOMBIANO, el abogado defensor, Iván Cancino, explicó que la caída de la notificación internacional se produjo por errores detectados en el trámite ante la Interpol.
“Se cayó esa inscripción en Interpol por unos errores que un grupo de abogados presentamos ante Interpol en Lyon, Francia”, afirmó, aunque evitó dar detalles. “Prefiero guardar silencio, porque si los explico, la Fiscalía podría corregirlos cuando vuelva a presentar la solicitud”.