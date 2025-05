La carta con la que exnarco Carlos Lehder se disculpa tras su polémica visita a “La Posada Alemana”

“Le pido disculpas por haber entrado a su propiedad sin pedir permiso previo. La belleza del panorama me sobrecogió . Desde joven he estado determinado en promover el ecoturismo quindiano. Debo asegurarle con mi palabra, que yo nunca más incurriré en entrar a la finca de la Gobernación sin invitación previa”, agregó el excapo en la misiva dirigida a Johan Sebastián Cañón, secretario administrativo de la Gobernación.

Hijo de un inmigrante alemán y una manizaleña, el narcotraficante inició su vida criminal en la década de 1970 cuando encabezó una red de compra y venta de carros robados en Estados Unidos. Fue llevado preso a la cárcel de Connecticut y allí conoció a George Jung, un narco estadounidense que perteneció al Cartel de Medellín y fue clave para lograr hacer los envíos de cocaína a Estados Unidos.

Lehder recuperó su libertad en 1975 y allí empezó a traficar con marihuana y cocaína. En el 78, compró y se apoderó de una isla en las Bahamas que luego convirtió en lugar de paso de avionetas que venían de Colombia cargadas de marihuana y, cada vez más, de cocaína.

En sus biografías, Lehder es descrito como un hombre que está por encima del promedio intelectual de sus pares narcotraficantes: habla tres idiomas y tiene una justificación política sobre sus prácticas ilegales. Sin embargo, combinaba ese conocimiento con el exceso. Se definía como nacionalista y antimperialista y era crítico de la política estadounidense de la cual se lucraba: la prohibición y la guerra contra las drogas.

Fue capturado en 1987 y se convirtió en el primer capo extraditado de alto nivel condenado a una pena de 135 años que logró reducir sustancialmente tras brindar información sobre el cartel de Medellín y los nexos con quien fuera dictador en Panamá, Manuel Antonio Noriega.

De hecho, después de pagar su pena y vivir en Alemania unos años, publicó el libro “Vida y muerte del Cartel de Medellín”, en el que relata su vida como narcotraficante y allí reveló, entre otras cosas, que el cartel de Medellín tuvo estrechas relaciones con el gobierno cubano de los hermanos Castro para traficar cocaína hacia Estados Unidos, a través de las Bahamas, y lamentó que ese negocio hubiera alimentado a esa “dictadura” y permitido que esa nación se quedará estancada.

“Yo contraté con el Gobierno cubano, autorizado por Pablo (Escobar) y por Gustavo, el primo de Pablo, contraté abrir Cuba para traspasar la cocaína hacia las Bahamas, no hacia Estados Unidos, hacia las Bahamas; después vi que con ese sistema no se podía negociar, entonces me retiré y le entregue eso a Gustavo y a Pablo, ya después me extraditaron y años después me enteré de que Pablo había hecho enormes negocios con la dictadura”, dice en el libro.

Lo cierto es que casos donde la justicia aún queda en deuda con las víctimas, como el de Lehder y otros exnarcos como Fabio Ochoa Vásquez —quien también regresó al país en diciembre del año pasado— recuerda una frase tristemente célebre de la época del narcotráfico en el siglo pasado: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”. No estaban tan equivocados.