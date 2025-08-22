MinCultura abre convocatoria 2026 para financiar proyectos culturales: requisitos, montos y cómo postularse

El Ministerio de Cultura abrió oficialmente la convocatoria 2026 del Programa Nacional de Concertación Cultural, una estrategia de fomento que permitirá a entidades y organizaciones culturales de todo el país acceder a recursos públicos para desarrollar proyectos artísticos, pedagógicos, festivos o de circulación cultural.
La convocatoria fue anunciada este viernes y estará disponible hasta el próximo 12 de septiembre. Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente en línea a través del portal https://concertacion.mincultura.gov.co, donde se encuentran todos los requisitos y formularios.