Mandaron a la cárcel a la pareja que le habría causado la muerte a guarda de seguridad de Transmilenio en Soacha

Por el asesinato de un guarda de seguridad de Transmilenio en Soacha, Cundinamarca, un juez de control de garantías mandó a prisión a Anngi Natalia Díaz Sierra y a Deibi Gabriel Acevedo Sánchez. Ambos son investigados por el crimen cometido por un supuesto reclamo del fallecido por colarse a este sistema de transporte en la estación Terreros.
De acuerdo con la Fiscalía, presuntamente Acevedo Sánchez habría atacado con un cuchillo a Cristian David Garzón Castro, de 27 años, cuando él, junto con un grupo de guardas de Transmilenio, lo interceptaron por ingresar a esta estación sin pagar el pasaje, que cuesta $3.550.