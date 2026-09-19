Mandaron a la cárcel a la pareja que le habría causado la muerte a guarda de seguridad de Transmilenio en Soacha

De acuerdo con la Fiscalía, presuntamente Acevedo Sánchez habría atacado con un cuchillo a Cristian David Garzón Castro, de 27 años, cuando él, junto con un grupo de guardas de Transmilenio, lo interceptaron por ingresar a esta estación sin pagar el pasaje, que cuesta $3.550.

Por el asesinato de un guarda de seguridad de Transmilenio en Soacha, Cundinamarca, un juez de control de garantías mandó a prisión a Anngi Natalia Díaz Sierra y a Deibi Gabriel Acevedo Sánchez. Ambos son investigados por el crimen cometido por un supuesto reclamo del fallecido por colarse a este sistema de transporte en la estación Terreros.

Las investigaciones habrían dado cuenta que el capturado habría cometido el hecho sobre las 9:30 de la mañana del pasado viernes, presionado por Díaz Sierra, quien “lo instaba a continuar con la agresión”, indicó la Fiscalía.

Según las versiones Garzón Castro recibió una herida en el pecho cuando se interpuso para evitar que una de sus compañeras fuera atacada con el arma blanca que habría sacado el procesado, en medio de los ánimos caldeados por los reclamos.

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El guarda de seguridad fue trasladado a un centro médico ubicado a dos cuadras de este municipio del área metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, pero debido a las lesiones ocasionadas por este ataque, falleció antes de que pudiera ser atendido por los médicos. Intentaron reanimarlo por más de 40 minutos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó cargos a esta pareja por el delito de homicidio agravado, a los cuales no se allanaron. No obstante, el juez determinó trasladarlos a centro carcelario mientras se avanza con el proceso judicial.

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El hombre no tendría anotaciones judiciales, mientras que la mujer sí contaría con un largo prontuario por delitos como hurto calificado y agravado, inasistencia alimentaria, tráfico y porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Esta situación sigue dejando en evidencia la situación crítica que se vive en el principal sistema de transporte capitalino, en el que se han registrado más de 230 agresiones contra los guardas de seguridad, según difundió el concejal de Bogotá, Juan David Quintero Rubio.