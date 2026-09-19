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Mandaron a la cárcel a la pareja que le habría causado la muerte a guarda de seguridad de Transmilenio en Soacha

Los procesados habrían cometido el crimen cuando el fallecido supuestamente les reclamó por el pago de un pasaje de $3.550. La mujer detenida tendría antecedentes judiciales.

  • A Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y a Anngi Natalia Díaz Sierra los mandaron a prisión por el asesinato del guarda de seguridad Cristian David Garzón Castro (detalle). FOTOS: CORTESÍA
    A Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y a Anngi Natalia Díaz Sierra los mandaron a prisión por el asesinato del guarda de seguridad Cristian David Garzón Castro (detalle). FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 59 minutos
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Por el asesinato de un guarda de seguridad de Transmilenio en Soacha, Cundinamarca, un juez de control de garantías mandó a prisión a Anngi Natalia Díaz Sierra y a Deibi Gabriel Acevedo Sánchez. Ambos son investigados por el crimen cometido por un supuesto reclamo del fallecido por colarse a este sistema de transporte en la estación Terreros.

De acuerdo con la Fiscalía, presuntamente Acevedo Sánchez habría atacado con un cuchillo a Cristian David Garzón Castro, de 27 años, cuando él, junto con un grupo de guardas de Transmilenio, lo interceptaron por ingresar a esta estación sin pagar el pasaje, que cuesta $3.550.

Las investigaciones habrían dado cuenta que el capturado habría cometido el hecho sobre las 9:30 de la mañana del pasado viernes, presionado por Díaz Sierra, quien “lo instaba a continuar con la agresión”, indicó la Fiscalía.

Según las versiones Garzón Castro recibió una herida en el pecho cuando se interpuso para evitar que una de sus compañeras fuera atacada con el arma blanca que habría sacado el procesado, en medio de los ánimos caldeados por los reclamos.

Entérese: Testigo cuenta cómo guardia de TransMilenio fue asesinado en Soacha

El guarda de seguridad fue trasladado a un centro médico ubicado a dos cuadras de este municipio del área metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, pero debido a las lesiones ocasionadas por este ataque, falleció antes de que pudiera ser atendido por los médicos. Intentaron reanimarlo por más de 40 minutos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó cargos a esta pareja por el delito de homicidio agravado, a los cuales no se allanaron. No obstante, el juez determinó trasladarlos a centro carcelario mientras se avanza con el proceso judicial.

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El hombre no tendría anotaciones judiciales, mientras que la mujer sí contaría con un largo prontuario por delitos como hurto calificado y agravado, inasistencia alimentaria, tráfico y porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Esta situación sigue dejando en evidencia la situación crítica que se vive en el principal sistema de transporte capitalino, en el que se han registrado más de 230 agresiones contra los guardas de seguridad, según difundió el concejal de Bogotá, Juan David Quintero Rubio.

Los ataques reportados incluyen ataques con armas blancas, martillos y tijeras, además de golpizas y amenazas que deben ser controladas por la Policía.

La mayoría de ellos se presenta por el intento de la evasión en el pago del pasaje de Transmilenio, que en el 2025 dejó pérdidas por más de 265.000 millones de pesos. Se estima que cerca de 227.000 usuarios hacen uso de estos buses articulados sin pagar el pasaje.

Esto llevó a que se impusieran 123.000 comparendos por evasión entre enero y julio de este año, registrando un aumento del 21% si se comparan los números en este mismo periodo del 2025.

Preguntas frecuentes

¿Por qué enviaron a prisión a Anngi Natalia Díaz Sierra y Deibi Gabriel Acevedo Sánchez?
Un juez de control de garantías ordenó enviarlos a prisión mientras avanza la investigación por el asesinato del guarda de seguridad de TransMilenio Cristian David Garzón Castro, ocurrido en la estación Terreros, en Soacha.
¿Quién era el guarda de seguridad asesinado en la estación Terreros?
La víctima era Cristian David Garzón Castro, de 27 años, quien trabajaba como guarda de seguridad de TransMilenio.
¿Cómo ocurrió el asesinato del guarda de TransMilenio en Soacha?
Según la Fiscalía, Acevedo Sánchez habría atacado con un cuchillo a Garzón Castro después de que un grupo de guardas lo interceptara por ingresar a la estación Terreros sin pagar el pasaje.

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