A la cárcel 13 personas por red que organizaba peleas de perros en Cundinamarca; decenas de perros muertos y maltratados

Un juez condenó a 13 personas, entre ellas nueve extranjeros, por su participación en una convención clandestina de peleas de perros realizada en La Calera (Cundinamarca). El caso se derivó de una investigación de la Fiscalía que documentó la muerte de dos caninos y lesiones en otros animales.
La decisión judicial se dio este 23 de junio, los procesados aceptaron los cargos por los delitos de “muerte al animal y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal”, según el comunicado de la Fiscalía General de la Nación. Los hechos fueron calificados con agravantes “por su ejecución con fines de explotación económica”.
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De acuerdo con la información oficial, “el evento clandestino se realizó en una finca y contó con participantes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela”. La investigación fue adelantada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal (GELMA).