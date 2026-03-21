Periodistas reaccionan a denuncias de presunto acoso sexual en Caracol TV: “muchas no fuimos escuchadas”

El pronunciamiento de Caracol Televisión sobre la activación de protocolos internos para investigar denuncias de acoso sexual desató una ola de reacciones entre periodistas que han trabajado en el canal, quienes aseguran que este tipo de situaciones no son recientes y que durante años muchas voces no fueron escuchadas. Lea aquí: Hollman Morris estaría intimidando a mujer que lo denunció por presunto acoso sexual: “llegó a grabar con RTVC la audiencia en Fiscalía” En su comunicado, la compañía informó que activó de manera inmediata los mecanismos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de casos. Además, indicó que adelanta las indagaciones correspondientes garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto por todas las partes involucradas. El canal también señaló que prioriza la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas, con el propósito de esclarecer los hechos y tomar decisiones en el menor tiempo posible. Asimismo, reiteró su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso.

Sin embargo, tras conocerse esta postura institucional, varias periodistas comenzaron a pronunciarse públicamente, coincidiendo en que las denuncias actuales reflejan una problemática que, según ellas, ha sido persistente en el tiempo. Siga leyendo: ¿Disciplina o discriminación? La historia tras la captura de una patrullera por su peinado en una estación de Quibdó Una de las primeras en reaccionar fue la periodista Catalina Botero, quien aseguró que muchas mujeres no denunciaron en su momento por temor a cerrar puertas en los medios o generar conflictos en sus entornos laborales. En su mensaje, destacó que durante años existió miedo a hablar y que ese silencio debe terminar.

En la misma línea, Mónica Rodríguez coincidió en que el temor a no ser creídas o a enfrentar consecuencias profesionales influyó en que muchas situaciones no fueran visibilizadas. Para ella, el hecho de que el canal haya emitido un comunicado refleja la dimensión de lo que está ocurriendo. Por su parte, Juanita Gómez señaló que en algunos casos estas conductas fueron normalizadas dentro del entorno laboral, al punto de ser minimizadas como “momentos incómodos”, lo que contribuyó a que se volvieran prácticas recurrentes. A estas voces se sumó la periodista Laura Palomino, quien expresó su respaldo a quienes han decidido hablar y enfatizó que denunciar no debe interpretarse como una traición al medio, sino como un acto necesario para proteger el oficio y a futuras generaciones.

Las reacciones de las periodistas han puesto el foco en una cultura de silencio que, según sus testimonios, habría dificultado que estas situaciones salieran a la luz oportunamente. También evidencian las tensiones que existen entre el ejercicio profesional, las dinámicas de poder y la necesidad de entornos laborales seguros. Por ahora, el proceso anunciado por Caracol Televisión se mantiene en etapa de investigación interna, mientras el debate crece en el país y más voces se suman a una conversación que trasciende un caso puntual y abre cuestionamientos sobre la cultura en los medios de comunicación.

En medio de la polémica, algunos televidentes también reportaron cambios inusuales en la emisión de las 7:00 p.m. de Noticias Caracol, lo que aumentó las especulaciones en redes sociales. Según varios usuarios, el informativo inició con la sección de entretenimiento —algo poco habitual— y durante varios minutos no se presentaron otros contenidos tradicionales como deportes. Además, llamó la atención la ausencia de uno de los presentadores habituales en la emisión central, así como ajustes en la estructura del noticiero, lo que fue interpretado por algunos como una posible consecuencia de la situación interna que enfrenta el canal. Estos cambios no fueron explicados oficialmente. Aunque hasta ahora la información oficial ha sido limitada, el caso ya trascendió el ámbito mediático. Desde el Gobierno se anunció una inspección al canal en el marco de las normas laborales vigentes, mientras el debate crece sobre la responsabilidad de los medios en garantizar entornos seguros y sobre la necesidad de que estos procesos avancen con transparencia.