Capturaron a hombre de 28 años señalado de abusar sexualmente de una mujer de 70 años en Santander: esto se sabe

Un hombre de 28 años fue capturado por orden judicial en el sector Placitas de San Vicente de Chucurí, Santander, señalado como presunto responsable de la agresión sexual contra una mujer de 70 años ocurrida el lunes 5 de octubre, hacia las 5:20 de la mañana, cuando la adulta mayor realizaba una caminata por una vía rural que conduce al Batallón de Infantería N.° 40 Luciano D’Elhuyar. La detención fue realizada por la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente, y el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial después de conocerse el caso, mientras las autoridades iniciaron las labores para establecer las circunstancias de la agresión e identificar al presunto responsable. En el proceso participaron la Policía, el Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía, con apoyo de las cámaras de seguridad instaladas en el municipio.

Cámaras y allanamiento hicieron parte de la investigación

Entre las primeras diligencias estuvieron la revisión de las grabaciones y las labores de vecindario, acciones que permitieron orientar la investigación hacia el hombre que posteriormente fue requerido por la justicia. El CTI de la Fiscalía también realizó un allanamiento como parte de las actuaciones judiciales. Durante el procedimiento fueron incautadas prendas de vestir que quedaron incorporadas a los elementos recopilados para esclarecer el caso. Además, los investigadores entrevistaron a una familiar del señalado. El mayor Óscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía N.° 8 de San Vicente de Chucurí, explicó que las capacidades de varias instituciones fueron coordinadas para avanzar en la investigación. “Siguiendo las instrucciones de mi coronel, el señor comandante del Departamento de Policía de Santander, se articulan todas nuestras capacidades junto con el Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal”, explicó Peña Sánchez. El oficial también se refirió al seguimiento realizado a las imágenes de las cámaras de seguridad: “Desde un primer momento se hizo seguimiento de las cámaras para hallar las pruebas suficientes para determinar que esta persona era responsable de los hechos ocurridos el día 5 de octubre hacia las 5 y 20 de la mañana”. La Policía de Santander informó que el detenido era requerido por el delito de acceso carnal violento y que, tras la captura, fue dejado a disposición de la autoridad judicial correspondiente. “No permitiremos que ninguno de nuestros ciudadanos vea afectada su seguridad, su tranquilidad, y si llegase a pasar, toda la institucionalidad va a responder efectivamente para dar respuesta a lo que los ciudadanos merecen”, afirmó el comandante.

Alcaldía activó Consejo de Seguridad Extraordinario

El alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez, señaló que, después de conocer lo ocurrido, se coordinó la respuesta entre distintas instituciones y se convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario para analizar el caso. “Hace dos días sucedió un hecho lamentable en nuestro municipio, repudiable en contra de una mujer, y desde el mismo momento en que fuimos informados por las autoridades, ubicamos toda una estrategia articulada desde la Gobernación de Santander”, manifestó el mandatario. El alcalde destacó las actuaciones del CTI, la Fiscalía Tercera y la Policía, que permitieron avanzar hasta la orden judicial y posteriormente hacer efectiva la captura. “La buena noticia hoy y queremos informarle a toda la ciudadanía que en articulación con el proceso que adelantó el CTI, la Fiscalía Tercera, dando la orden de captura y en compañía del Octavo Distrito de Policía”, afirmó. Sanmiguel Rodríguez también reconoció el acompañamiento del personero municipal y de organismos de socorro durante las acciones posteriores a la denuncia. “El acompañamiento del señor personero municipal a la ciudadanía que nos ayudó para encontrar al presunto agresor, pero también quiero agradecerle a toda la institucionalidad, a la Defensa Civil, a los Bomberos Voluntarios”. El mandatario pidió que el proceso continúe por las vías judiciales y que se mantenga la prudencia frente a la información relacionada con la víctima. Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de la mujer de 70 años.

Secretaría de la Mujer ofreció acompañamiento a la víctima

Además de la actuación judicial, desde la Gobernación de Santander se anunció acompañamiento institucional para la mujer y su familia. Waleska Quintero, jefe de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Santander, expresó su solidaridad con la víctima y rechazó los hechos de violencia contra las mujeres. “Como sociedad no podemos normalizar, justificar o guardar silencio frente a cualquier hecho de violencia contra las mujeres en nuestro departamento”, manifestó. La funcionaria indicó que la dependencia puso a disposición de la víctima y sus familiares los servicios institucionales disponibles. “Nos hemos puesto a disposición de la víctima y de su familia con la oferta institucional que tiene la Secretaría de la Mujer”, explicó. Quintero señaló que la respuesta debe incluir atención y protección para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. “Las mujeres han dedicado toda su vida a construir sociedad y merecen vivir con seguridad, respeto y dignidad”, concluyó.

El proceso judicial continuará para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y establecer la responsabilidad del hombre capturado frente a los hechos que se le atribuyen. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Las autoridades también recordaron que, ante una situación de riesgo, se puede llamar al 123. Para casos de violencia contra las mujeres está disponible la línea 155. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias en el 018000919748, desde celular en el 122 y, en Bogotá, en el 601 5702000.

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