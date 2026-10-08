Capturaron a hombre de 28 años señalado de abusar sexualmente de una mujer de 70 años en Santander: esto se sabe

Un hombre de 28 años fue capturado por orden judicial en el sector Placitas de San Vicente de Chucurí, Santander, señalado como presunto responsable de la agresión sexual contra una mujer de 70 años ocurrida el lunes 5 de octubre, hacia las 5:20 de la mañana, cuando la adulta mayor realizaba una caminata por una vía rural que conduce al Batallón de Infantería N.° 40 Luciano D’Elhuyar.
La detención fue realizada por la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente, y el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente.