Capturan en Bogotá al hombre que usaba Grindr para estafar a turistas extranjeros

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de Mario Antonio Modesti Cañizalez, un ciudadano de 37 años señalado de liderar una red de estafas a través de la red social de citas Grindr. Según la investigación, contactaba a turistas extranjeros con alto poder adquisitivo, los citaba con promesas de encuentros íntimos y luego los drogaba para despojarlos de dinero, tarjetas y documentos. De acuerdo con la Sijín, en apenas un mes se documentaron al menos 40 víctimas –en su mayoría provenientes de Estados Unidos y Francia– con pérdidas que superan los 500 millones de pesos. El detenido utilizaba pasaportes y documentos adulterados para no ser detectado por las autoridades.

Modesti ya tenía antecedentes en Venezuela, donde junto a su pareja habría conformado una organización dedicada a drogar y robar a turistas. Tras ser descubierto en ese país, escapó a Colombia y continuó con su actividad delictiva en Bogotá y Villavicencio. La Fiscalía le imputó los delitos de hurto agravado y falsedad en documento público, que podrían acarrearle una condena mínima de 14 años de prisión. En el operativo, las autoridades incautaron celulares, tabletas y pasaportes falsificados, piezas clave en el proceso judicial.