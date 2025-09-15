Capturan en Bogotá al hombre que usaba Grindr para estafar a turistas extranjeros

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de Mario Antonio Modesti Cañizalez, un ciudadano de 37 años señalado de liderar una red de estafas a través de la red social de citas Grindr. Según la investigación, contactaba a turistas extranjeros con alto poder adquisitivo, los citaba con promesas de encuentros íntimos y luego los drogaba para despojarlos de dinero, tarjetas y documentos.
De acuerdo con la Sijín, en apenas un mes se documentaron al menos 40 víctimas –en su mayoría provenientes de Estados Unidos y Francia– con pérdidas que superan los 500 millones de pesos. El detenido utilizaba pasaportes y documentos adulterados para no ser detectado por las autoridades.