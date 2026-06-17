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Mujer fingió ser de las disidencias para ocupar finca en Cundinamarca

La capturada ya fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera de la formalización de su proceso judicial.

  • La mujer fue capturada por el cuerpo de policía de Cundinamarca. También es señalada de extorsión. FOTO: POLICÍA DE CUNDINAMARCA.
    La mujer fue capturada por el cuerpo de policía de Cundinamarca. También es señalada de extorsión. FOTO: POLICÍA DE CUNDINAMARCA.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Una mujer de 42 años, de quien aún no se conoce su nombre, fue capturada por la Policía de Cundinamarca en flagrancia. Su captura llamó la atención entre tantas que hay a diario, puesto que se hizo pasar por una integrante de las disidencias de las Farc para llevar a cabo sus crímenes.

La mujer es señalada de ser la presunta responsable por delitos como extorsión y ocupación ilegal de propiedad privada. Y es que, asegurando que hacía parte del frente 22, atemorizó a los habitantes del municipio de Bituima, quitándoles dinero y tierras.

El coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, aseguró que la mayoría de acciones extorsivas fueron realizadas por medio de WhatsApp.

La mujer no actuó sola. La captura se dio porque, en horas de la mañana, un ciudadano denunció que tres personas habrían ingresado al predio que cuidaba en la vereda El Cajón. Las personas lograron violentar las cerraduras y permanecieron en el lugar a pesar de que les pidieron irse.

Allí estaba la capturada, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera de una audiencia para formalizar y determinar su situación judicial.

Lea además: Ejército neutralizó a cinco integrantes de las disidencias de Farc señalados de participar en el ataque de Cajibío, Cauca

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