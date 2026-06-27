Cayó alias “Alex Pereira”, uno de los delincuentes más buscados de Colombia: tenía nueve órdenes de captura y circulares de Interpol

Un operativo de control migratorio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes más buscados de Colombia. Se trata de alias “Alex Pereira”, señalado por las autoridades como el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como Oficina de la Costa Bolívar y quien era requerido por la justicia mediante nueve órdenes de captura vigentes y circulares de Interpol.
La captura se produjo luego de que el ciudadano colombiano, de 37 años, fuera expulsado de Panamá por portar documentación falsa, con la que, presuntamente, habría salido de Colombia de manera irregular.
Según informó Migración Colombia, durante el procedimiento de verificación realizado por oficiales de la entidad en el terminal aéreo antioqueño, se confirmó que el hombre registraba múltiples antecedentes judiciales y era buscado internacionalmente en 196 países a través de circulares roja y azul de Interpol.
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