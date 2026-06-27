Cayó alias “Alex Pereira”, uno de los delincuentes más buscados de Colombia: tenía nueve órdenes de captura y circulares de Interpol

Un operativo de control migratorio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes más buscados de Colombia. Se trata de alias “Alex Pereira”, señalado por las autoridades como el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como Oficina de la Costa Bolívar y quien era requerido por la justicia mediante nueve órdenes de captura vigentes y circulares de Interpol. La captura se produjo luego de que el ciudadano colombiano, de 37 años, fuera expulsado de Panamá por portar documentación falsa, con la que, presuntamente, habría salido de Colombia de manera irregular. Según informó Migración Colombia, durante el procedimiento de verificación realizado por oficiales de la entidad en el terminal aéreo antioqueño, se confirmó que el hombre registraba múltiples antecedentes judiciales y era buscado internacionalmente en 196 países a través de circulares roja y azul de Interpol. Le puede interesar: Capturaron en Rionegro a hermana de alias Chiquito Malo por movimientos financieros a favor del Clan del Golfo

Era buscado por homicidio, extorsión y narcotráfico

De acuerdo con las autoridades, alias “Alex Pereira” tenía vigentes nueve órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera dar con su ubicación y captura. “Una vez verificados sus antecedentes y culminado el procedimiento migratorio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para hacer efectivas las órdenes judiciales vigentes en su contra”, indicó Migración Colombia mediante un comunicado. Las investigaciones judiciales apuntan a que alias “Alex Pereira” sería el principal líder de la denominada Oficina de la Costa Bolívar, estructura delincuencial con presencia en varios sectores de Cartagena y presuntamente dedicada a actividades de extorsión, sicariato y otros delitos de alto impacto. Lea más: Entró por el aeropuerto de Bogotá, pero cayó en el Parque Lleras: así capturaron a presunto narco neerlandés en Medellín

Las autoridades lo señalan de coordinar homicidios por encargo