Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Cancillería pide a tribunal aclarar uso de libretas de pasaporte tras suspensión de convenios

Con esta solicitud, el Gobierno busca obtener certeza para usar el material disponible y garantizar la prestación continua del servicio durante los tres meses del periodo de transición.

  • La solicitud se da luego de un fallo del Tribunal de Cundinamarca que pidió suspender dos convenios del modelo implementado por el Gobierno Petro. Foto: Colprensa.
    La solicitud se da luego de un fallo del Tribunal de Cundinamarca que pidió suspender dos convenios del modelo implementado por el Gobierno Petro. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La suspensión provisional de dos convenios clave del nuevo modelo de pasaportes sigue generando interrogantes sobre cómo continuará la expedición del documento en el país. Por eso, la Cancillería le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar si se puede personalizar el inventario con el que ya se cuenta disponible.

La solicitud fue presentada dentro del plazo fijado por el alto tribunal, luego de la decisión que frenó temporalmente los convenios sobre los que se apoyaba el nuevo esquema de producción de pasaportes.

En el documento enviado al magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que actualmente existe un inventario de libretas de pasaporte que ya fueron adquiridas y que, para poder ser entregadas a los ciudadanos, necesitan ser personalizadas con la información suministrada por los usuarios.

Por esa razón, la entidad pidió precisar si la Imprenta Nacional está autorizada para adelantar ese proceso pese a la suspensión decretada por el tribunal, según un documento conocido por Caracol Radio.

La Cancillería también recordó que el Gobierno cuenta con un periodo de transición de tres meses para garantizar la continuidad del servicio mientras se adelanta un nuevo proceso contractual.

Sin embargo, advirtió que para cumplir con ese objetivo necesita certeza jurídica sobre el uso de las libretas disponibles.

En la carta, firmada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna de la Cancillería, Andrés Darío Sarmiento, se solicita que la decisión judicial contemple expresamente la utilización de ese material ya existente.

Según la entidad, esto permitiría asegurar la prestación continua e ininterrumpida del servicio público de expedición de pasaportes mientras se define el futuro del proceso contractual que quedó en entredicho tras la decisión adoptada el pasado 2 de septiembre.

El día de ayer la entidad confirmó que cuenta con 600.000 pasaportes disponibles y próximos a llegar, y que la “expedición continúa”.

¿Cuántos pasaportes hay en el inventario?

El mismo día en que se tomó esta decisión, tanto el canciller Omar Bula como el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salieron a dar un llamado a la “calma”, debido a las dudas sobre lo que pasaría con la expedición de este documento.

Aseguraron que la decisión judicial iba a provocar una interrupción en la expedición de pasaportes y solicitaron a los ciudadanos no acudir masivamente a las oficinas de atención ni a los consulados por temor a quedarse sin el documento.

Es más, Bula explicó que el país cuenta actualmente con un inventario de 600.000 pasaportes, de los cuales unos 410.000 están disponibles de inmediato y otros 190.000 llegarán el próximo 10 de septiembre (hoy). Según lo que dijo el funcionario, este volumen es suficiente para garantizar la prestación del servicio durante más de cuatro meses.

“Queremos mandar un mensaje sobre todo de calma. No se va a interrumpir la emisión de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila”, afirmó Bula.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Al respecto, Rodrigo Lara, quien además ejerce como gerente encargado de la Imprenta Nacional tras la salida de Viviana León, indicó que los equipos técnicos y jurídicos de esa entidad y de la Cancillería ya están analizando el alcance de la decisión del Tribunal, con el fin de definir los pasos a seguir y presentar las aclaraciones correspondientes dentro del proceso judicial.

En contexto: Cancillería da parte de tranquilidad por tema de pasaportes: “No se va a interrumpir la emisión”

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Cancillería pidió una aclaración al Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó aclarar el alcance de la medida cautelar para definir con certeza jurídica si la Imprenta Nacional puede utilizar y personalizar un inventario de libretas de pasaporte que ya fueron adquiridas.
¿Qué pasará con la expedición de pasaportes en Colombia tras la suspensión de los convenios?
La expedición no se interrumpirá. El Gobierno confirmó que el servicio se mantendrá de manera continua e ininterrumpida mientras se adelanta el periodo de transición y se define el nuevo proceso contractual.
¿Cuántos pasaportes hay disponibles en el inventario actual del país?
El país cuenta con un inventario de 600.000 libretas en total, de las cuales 410.000 están disponibles de inmediato y 190.000 llegarán este 10 de septiembre, garantizando la atención durante más de cuatro meses.

Temas recomendados

Pasaportes
Ministerio de Relaciones Exteriores
Cancillería
Gobierno Nacional
Tribunal Administrativo
Gobierno Petro
Colombia
Omar Bula Escobar
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos