Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes

Con esta medida, la empresa Thomas Greg & Sons continuará a cargo del servicio durante, al menos, los próximos ocho meses, mientras se implementa el nuevo modelo de contratación impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Todo esto quedó establecido en la resolución conocida por El Tiempo.

El pulso por la expedición de pasaportes en Colombia sigue abierto. En las últimas horas, la Cancillería anunció la declaratoria de urgencia manifiesta con el fin de asegurar la continuidad en el proceso de personalización, custodia y elaboración de las libretas.

La decisión rige desde el 11 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Durante este periodo, la Cancillería podrá adelantar la contratación directa, bajo precios unitarios fijos y sin fórmulas de reajuste.

“Declárase la urgencia manifiesta desde el 11 de agosto del 2025 hasta el 30 de abril de 2026 para adelantar la contratación directa del servicio de personalización custodia y distribución de libretas de pasaportes”, indicó la resolución publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento detalla que para mediados del próximo año entrará en operación el nuevo modelo de producción de pasaportes a cargo de la Imprenta Nacional.

Al prorrogar por siete meses el contrato que actualmente tiene con la unión temporal que encabeza Thomas Greg, el Gobierno Nacional busca ganar tiempo para que la Imprenta Nacional ultime detalles con la Casa de la Moneda de Portugal para que sea el Estado, y no un tercero privado, quien asuma la expedición de esos documentos.

De esta manera, Thomas Greg continuará al frente de ese contrato entre septiembre de este año y marzo de 2026. A partir del 30 de abril la elaboración de pasaportes en Colombia quedará en manos de la Imprenta Nacional, que a mediados de julio firmó un convenio con la Cancillería para llevarlo a cabo.

De acuerdo con la Cancillería, en un periodo 10 años Colombia tendrá “total autonomía para producir las libretas con todos los estándares”.