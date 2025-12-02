Cancillería pide unión de países de la región ante posible violación de soberanía por parte de EE. UU.

“Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”. Con estas palabras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su rechazo al comentario del mandatario norteamericano, quien en una conversación con periodistas, respecto al despliegue de la Fuerza Naval en aguas internacionales, afirmó: “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína; cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela”.

Según el comunicado oficial de la Cancillería, expedido este martes, “Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida”. El gobierno colombiano instó a los demás países de la región a unirse en contra de una eventual violación de las fronteras por parte de los estadounidenses, al afirmar que “hacemos un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”. Antes de la emisión del comunicado, el presidente Gustavo Petro ya se había pronunciado en su cuenta de X.