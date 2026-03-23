Dos caminantes llevan todo el puente festivo desaparecidos en el Parque Nacional de Chingaza

Alejandro Rodríguez Caicedo, de 53 años, y León Trujillo Gómez, de 54, se encuentran desaparecidos desde el pasado sábado en el Parque Nacional de Chingaza, en Cundinamarca, cuando fueron a realizar labores de senderismo durante este puente festivo.
Según se conoció, estos hombres tuvieron contacto con sus familiares el pasado sábado, informándoles que ya habían llegado al parque y que iban a comenzar a hacer el recorrido. Sin embargo, al hacer el rastreo posterior, se dieron cuenta que no había forma de cómo localizarlos.