Sin embargo, esa diversidad ministerial no duró mucho, ya que el 27 de febrero de 2023 el mandatario hizo su primer remezón ministerial en el que salió Gaviria por cuenta de sus críticas al interior del Ejecutivo contra la reforma a la salud –que lideraba Corcho– a la que se oponía. También salieron las ministras Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte).

Al conformar su primer gabinete el jefe de Estado sorprendió al nombrar como ministros a profesionales que no eran propiamente de su orilla política como Alejandro Gaviria (Educación), José Antonio Ocampo (Hacienda) y Cecilia López (Agricultura) que aportaban otro punto de vista y sopesaban un poco las posturas más activistas y polémicas de Carolina Corcho (Salud) e Irene Vélez (Minas y Energía).

“Ha pasado un año. Yo voy a decir que cometí un error histórico. La idea de hacer un acuerdo nacional (...) yo la traduje en el primer gabinete, atrayendo sectores que no estuvieron conmigo. Proponiendo algo que ha terminado siendo una ingenuidad. Pero lo hice de buena fe”, le aseguró el mandatario a Cambio este fin de semana.

Este nuevo recorte de personal también tuvo detrás algunas polémicas al interior del Gobierno, pues Corcho salió porque partidos como La U la tildaron como una ministra que no escuchaba, mientras que Reyes dejó su cargo salpicado por un escándalo al usar un avión que le facilitaba un contratista del Invías.

Más allá de los intereses políticos, lo grave de estos múltiples cambios es que en la práctica el hecho de sacar un ministro se traduce en cortar un proceso administrativo que ya se estaba adelantando. Además, tras este primer año al Gobierno se le ha cuestionado por la baja ejecución presupuestal de la mayoría de las carteras (ver Radiografía), algo que Petro se ha negado a reconocer ante la opinión pública.

Y la puerta sigue abierta a la posibilidad de hacer más cambios. Esto se lo dejó claro el mandatario en los últimos días a sus ministros, ya que en los consejos que realiza semanalmente ha estado presionando por resultados y aseguró que no le temblará la mano para sacar a más personas, incluso lo ha dejado claro en sus discursos públicos.

“Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Ese es el cumplimiento del programa de Gobierno. Ustedes lo vigilarán”, planteó el presidente durante el discurso que dio en las marchas a las que convocó el pasado 7 de junio para defender sus reformas sociales.

Lo llamativo del caso es que aunque incluso le ha pedido la renuncia protocolaria a la totalidad del gabinete, como ocurrió en su segundo remezón, hay siete jefes de cartera que ha mantenido en sus cargos desde el comienzo de su mandato.

Los que han logrado hacerle el quite a los recortes han sido Álvaro Leyva Durán (Relaciones Exteriores), Néstor Osuna (Justicia), Iván Velásquez (Defensa), Germán Umaña (Comercio), Gloria Inés Ramírez (Trabajo), Susana Muhamad (Ambiente) y Catalina Velasco (Vivienda), pero el presidente sigue dispuesto a recortar más personas si no satisfacen sus expectativas o si no avanzan las reformas en el Congreso. Incluso, según dicen algunos congresistas, varios de ellos están en la cuerda floja.

67 viceministros y contando

En su informe el representante Cadavid resaltó que aunque los ministros son las caras más visibles del gabinete, también se ha registrado una permanente rotación de sus más inmediatos colaboradores, los viceministros, que se encargan de apoyar a los jefes de las carteras en temas como la formulación de proyectos y el desarrollo de políticas públicas, lo que considera que genera inestabilidad en las instituciones.