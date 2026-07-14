Última curul de Cundinamarca: Cambio Radical recusa a Alba Lucía Velásquez ante el CNE

El Partido Cambio Radical solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández no participe en el proceso que definirá la asignación de la última curul a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. La colectividad radicó una recusación en la que argumenta que existen circunstancias que, a su juicio, podrían generar dudas sobre la imparcialidad de la funcionaria durante el trámite.
La petición se basa en que Velásquez Hernández ocupó el cargo de secretaria general y de gobierno del municipio de Cota durante la administración del entonces alcalde Campo Alexander Prieto García, quien hoy hace parte de la controversia electoral que debe resolver el CNE.
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Según Cambio Radical, ese cargo era de libre nombramiento y remoción y suponía una relación de confianza y trabajo directo con el mandatario local. Por esa razón, considera necesario que la decisión sea tomada por un funcionario sobre el que no recaigan cuestionamientos relacionados con su independencia.