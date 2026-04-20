Cada cinco días un preso con brazalete electrónico se fuga en Colombia, ¿qué dice el Inpec?

A 14 personas se les retiró el dispositivo tras cometer un nuevo delito; además, se emitieron 89 nuevas boletas de detención para sindicados, 119 boletas de encarcelación para condenados y se registraron 10 órdenes de captura adicionales.

Según el Cervi, en 2025 hubo 232 casos de personas con brazaletes electrónicos que terminaron involucradas en otros procesos.

Ante los hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió una respuesta: “El Ministerio nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo que haya detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no tienen capacidad, evidentemente, para controlarlos y para vigilar que no cometan los crímenes ”, dijo.

Según datos del Centro de Reclusión Virtual (Cervi) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), este no sería un caso aislado. En 2026, 23 detenidos han violado las restricciones de esta medida de aseguramiento. En 2025 fueron 106, es decir, una violación cada cinco días.

El 13 de abril, un intercambio de disparos frente a la sede del Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá terminó destapando un problema estructural de la Justicia: el hombre que inició todo (cuando robó a una patrullera) tenía puesto un brazalete electrónico al momento de su captura . Lo cubrió con aluminio.

En 2026, hay 41 personas que fueron vinculadas a otros procesos. En el caso del ladrón del CAN, llamado Keymet Andrey Piravagüen Murillo, las autoridades estipularon que durante lo corrido del año ya acumulaba 8 alertas por violación del perímetro de permanencia estipulado: cuatro en febrero, tres en marzo y una en abril.

El Inpec denunció ante un juez las infracciones, pero no le quitaron el beneficio a pesar de que, en teoría, está cumpliendo una condena de 6 años de prisión domiciliaria por el delito de hurto. Sí, el mismo delito que estaba cometiendo cuando lo capturaron. Para el alcalde Galán, el caso demuestra huecos persistentes en la Justicia.

Según el Cervi, solo en el 1,15 % de los casos se revoca el beneficio de casa por cárcel. Además, mensualmente, 41 dispositivos son dañados o alterados.

”Así es muy jodido enfrentar la delincuencia en Bogotá cuando hay delincuentes, condenados, detenidos que pasan por el sistema judicial y luego los dejan libres en medio de su condena”, dijo.

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Y añadió: “La semana pasada tuvimos el caso de un furgón donde trataron de robarlo y uno de los delincuentes también tenía brazalete y tenía papel aluminio para cubrir el brazalete. Y recuerden que en el caso de Diana Ospina, el conductor del taxi que la secuestró estaba en detención domiciliaria. Eso es completamente absurdo”.

En una carta a la opinión pública publicada esta semana, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció que hay retos en materia de seguridad, pero dijo que no se trata de un problema del sistema ni estructural.

“Las decisiones frente a la revocatoria de la medida exceden las competencias del Inpec y de esta cartera ministerial, ya que corresponden exclusivamente al juez de ejecución de penas asignado”, explicó.

El documento añadió que el brazalete tiene una naturaleza persuasiva y no coercitiva, es decir, no restringe físicamente la movilidad del condenado. Además, puede ser susceptible de manipulación o daño, lo que podría explicar posibles interrupciones en su funcionamiento.

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Al mismo tiempo, este 16 de abril, el Inpec aseguró que actualmente hay más de 5.100 dispositivos en funcionamiento y se han realizado más de 13.500 activaciones en todo el territorio nacional. Este dato también contrasta con otro: en 2023 había 3.942 personas bajo esta medida.

Es decir, el crecimiento ha sido exponencial, y la pregunta es si hay recursos suficientes para atender todas las alertas. En lo que va del año, el Inpec ha emitido 28.144 reportes por incidentes. En 2025 emitieron 95.722 reportes.