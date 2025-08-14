Video | Bus del SITP arrolló a peatón y chocó contra vivienda en Suba: cuatro heridos

La tranquilidad del barrio Lisboa, en Suba, Bogotá, se vio interrumpida a las 9:41 p.m. del miércoles 13 de agosto, cuando un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) perdió el control, arrolló a una mujer y terminó impactando contra la fachada de una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, el vehículo circulaba a exceso de velocidad y, al tomar una curva en la calle 132 con carrera 152, el conductor no logró maniobrar, embistiendo a la peatón y colisionando de frente con la casa.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que la víctima, que caminaba junto a otras personas, fue alcanzada por el bus sin tiempo para reaccionar.