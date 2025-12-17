Así se vivieron las diez horas de terror en Buenos Aires, Cauca: hostigamiento, policías heridos, casas destruidas y el municipio incomunicado

Durante diez horas, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, vivió un violento ataque armado a manos de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. La guerrilla hostigó a la fuerza pública y a la población civil, destruyeron la Alcaldía, la estación de Policía y la sede del Banco Agrario, un hospital y mantuvieron confinadas a decenas de familias bajo el fuego cruzado. El asalto armado se prolongó durante buena parte del día del martes 16 de diciembre con ráfagas, explosiones y hostigamientos continuos que paralizaron por completo al municipio. En contexto: Cauca bajo fuego: ataques de disidencias de las Farc en Buenos Aires dejan dos policías muertos y destruyen sede del Banco Agrario Pablo César Peña, alcalde de Buenos Aires, describió en Blu Radio que las disidencias “sacaron a las personas para utilizar las viviendas que están al frente de la estación para atacar a los policías”. Según reportes oficiales, los atacantes utilizaron armas de alto poder y explosivos contra instalaciones públicas y zonas residenciales, siendo 10 casas que quedaron destruidas.

“Horas de hostigamiento armado, policías heridos, civiles bajo fuego, familias confinadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado. Desde el primer momento activamos todos los mecanismos y la Fuerza Pública está en terreno conteniendo la situación, pero esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental”, escribió el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, al pedir refuerzos urgentes al Gobierno nacional.

Además, también le pidió al Ministerio de Defensa que “se necesita urgente más refuerzos en terreno, reacción inmediata, control total del territorio, y la protección ya de nuestra población civil. El Cauca no puede seguir resistiendo solo”. Y es que el envío de fuerza pública a la zona “ha sido más bien como itinerante porque las tropas se desplazan a pie entre Suárez y Buenos Aires”, denunció Peña.

Las autoridades denunciaron que en la acción armada habrían participado menores de edad reclutados. El balance dio cuenta de al menos ocho policías heridos, múltiples daños a bienes civiles y la destrucción total de la oficina del Banco Agrario. Incluso el grupo armado intimidó al pastor del pueblo para enviar mensajes a los habitantes con el megáfono de la iglesia.

Por su parte, la Policía Nacional condenó “enérgicamente las acciones terroristas perpetradas contra la población y nuestros policías en Buenos Aires, Cauca”, y aseguró que, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea, se desplegaron todas las capacidades para repeler los ataques. El ataque se produjo en un territorio considerado estratégico por los grupos armados ilegales. Buenos Aires hace parte de un corredor clave que conecta el Cauca con el Valle del Cauca, Tolima y Huila, utilizado para la movilidad de hombres armados, armas y economías ilícitas. Esta condición ha convertido al municipio y a toda la subregión en escenario recurrente de disputas entre estructuras armadas. Lea más: Dos policías heridos por ataque con explosivos en Barrancabermeja, Santander La gravedad de la situación ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo en 2024, y alertó sobre el control total territorial que ejerce el Frente Dagoberto Ramos, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, y sobre la grave vulneración de derechos a la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades del norte del Cauca, entre ellas Buenos Aires. La Defensoría también advirtió sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, la imposición de normas ilegales, los ataques directos contra comunidades indígenas y campesinas y el riesgo de que estos grupos utilicen drones cargados con explosivos improvisados, una táctica ya empleada en otros municipios del departamento. “El norte del Cauca es una zona donde se concentra el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. El fenómeno se extiende a Toribío, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Caldono, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada”, indicaron en ese entonces.

“Lo habitual hace 20 años”

Para muchos habitantes, lo ocurrido revive un pasado oscuro de violencia. “¡Diez horas de ataque! Las nuevas generaciones desconocen que esto era lo habitual hace 20 años: repetimos nuevamente escenas de dolor y zozobra en civiles y uniformados dejados a su suerte”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julian Rendón.

“Sin excusas: en Cali operan la Base Aérea Marco Fidel Suárez de la FAC y la Tercera Brigada del Ejército. En Popayán tiene sede la Tercera División del Ejército, trasladada desde Cali, y la Brigada 29. Determinación, presencia y firmeza es lo que esperan nuestros Soldados y Policías de quien ostenta el cargo de comandante en jefe de las FFMM Gustavo Petro”, aseguró. Este municipio está ubicado a menos de dos horas de la ciudad de Cali. Uno de los episodios que marcó a este territorio fue en abril de 2001, cuando grupos paramilitares perpetraron la masacre del Naya en la cuenca del río del mismo nombre, un territorio que conecta a Buenos Aires con el sur del Valle del Cauca. Lea más: MinInterior denunció amenazas de alias Iván Mordisco contra un viceministro y una contratista de derechos humanos Durante varios días, hombres armados incursionaron en comunidades indígenas y campesinas, asesinaron y torturaron a decenas de personas y desplazaron a cientos de familias, en una operación que dejó una huella imborrable de terror y desarraigo. En los años siguientes, el municipio continuó siendo escenario de tomas guerrilleras, hostigamientos a la fuerza pública, ataques a la infraestructura estatal y confinamientos de población civil, especialmente en la década de los 2000, cuando el norte del Cauca se consolidó como un corredor estratégico para las Farc.

