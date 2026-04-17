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Congresista estadounidense Bernie Moreno dice que es falso que la CIA sepa de plan para atentar contra Cepeda

El presidente Gustavo Petro había dicho que la agencia de Inteligencia tenía información sobre la supuesta amenaza.

  • Bernie Moreno, congresista estadounidense de origen colombiano. FOTO: TOMADA DE @berniemoreno.
    Bernie Moreno, congresista estadounidense de origen colombiano. FOTO: TOMADA DE @berniemoreno.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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El senador republicano Bernie Moreno señaló que no es cierto que las autoridades de Estados Unidos tengan información de un supuesto plan para atentar contra el candidato Iván Cepeda, tal cual lo había afirmado el presidente Gustavo Petro.

Según el jefe de Estado colombiano, “ya tiene la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”.

Moreno le respondió por redes sociales que “esto es falso: las autoridades estadounidenses no tienen conocimiento de tal amenaza y el sr. Cepeda ha sido informado al respecto. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas contra la vida de otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”.

El congresista norteamericano recordó que “como ya he mencionado, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”.

La situación de amenaza en relación a las elecciones en Colombia saltó a la palestra tras unas declaraciones emitidas este jueves por Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

El funcionario afirmó que “tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe (Miguel). Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía Nacional, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo. Pero nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente para intentarlo”.

Al día siguiente, Petro salió con la teoría de la CIA, aunque no especificó de dónde provenía el complot contra Cepeda, el aspirante del continuismo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una junta de seguridad conjunta extraordinaria para analizar el caso. En ella participarán las Fuerzas Militares, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Más temprano, Cepeda indicó que solicitará a las autoridades toda la información disponible sobre el posible plan criminal. “Por ninguna circunstancia voy a abandonar mi campaña electoral”, manifestó.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Paloma Valencia e Iván Cepeda denuncian complots para matarlos, tras preocupación de EE.UU.

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