Benedetti se pasó otra vez con insultos a magistrada Lombana tras allanamiento, ¿podría ir a la cárcel?

Al ministro de Interior Armando Benedetti lo volvió a traicionar su temperamento. Aunque ya no es traición, si se tiene en cuenta que su comportamiento procaz y machista es sistemático. En plena entrevista al aire arremetió sin filtros contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien llamó “loca hijueputa”, sin que ningún interlocutor le reclamara respeto ni intentara frenar su diatriba contra una representante de una de las más altas dignidades de la justicia en Colombia.
El estallido verbal ocurrió luego de una diligencia de allanamiento en su mansión en Barranquilla, Atlántico. Un grupo de al menos treinta uniformados ingresó a la vivienda, donde se encontraba su esposa, Adelina Guerrero, para adelantar una inspección judicial. Según la Corte, Benedetti “tiene actualmente varios procesos activos en la Sala de Instrucción de esta corporación”.