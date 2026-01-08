x

Sorprendente: conductor de un camión de carga quedó ileso tras el volcamiento de su vehículo en la vía El Santuario - Granada, Oriente antioqueño

Dado que, inesperadamente, no sufrió lesiones, no fue remitido a ningún centro médico. Conozca los detalles.

  Así quedó el camión, en medio de la maleza y con el material disperso por completo. FOTO Cortesía.
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Dicen que los milagros existen, y este caso es el vivo ejemplo. Fue lo que ocurrió en la vía que comunica a los municipios de El Santuario y Granada, en el Oriente del departamento, más específicamente en el kilómetro 0+900 sector Paso Malo. Por allí transitaba un camión de carga que era conducido por un hombre, el cual, sin aún conocer las causas exactas, perdió el control del vehículo y terminó volcado en una zanja a un costado de la carretera.

Lea más: Dos muertos y dos heridos tras deslizamiento en una mina artesanal de Anorí, Nordeste de Antioquia

El camión, de acuerdo con lo que se puede observar en las imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales, transportaba adobes, lo que generó un fuerte sonido y gran impresión entre los otros vehículos que se movilizaban por la zona.

El hecho fue reportado a los organismos de socorro, por lo que el Cuerpo de Bomberos de El Santuario acudió al lugar, que hace parte de su jurisdicción, para atender la emergencia. Allí dieron con la sorpresa y la mejor noticia: al conductor no le había sucedido nada, incluso, fue él por sus propios medios quien salió del vehículo.

Entérese: Despegó el segundo Túnel de Oriente: así será la obra más complicada del megaproyecto

El hombre fue atendido y revisado en el sitio para determinar si había sufrido alguna lesión, no obstante, las autoridades determinaron que quedó ileso y que no requería atención médica ni traslado a centro de salud.

Paso seguido, personal de tránsito llegó al punto del accidente para regular la movilidad y proceder con las investigaciones correspondientes, y así determinar las causas exactas del siniestro.

Transporte
Movilidad
Accidentes de tránsito
Transporte de carga
municipios
Camión
Antioquia
Granada
El Santuario
