“Bendito Menor” es el primer objetivo militar de De la Espriella que muere en operativo: ¿quiénes siguen en la lista?

Naín Andrés Pérez Toncel (‘Bendito Menor’), el jefe de la organización criminal “los Pachenca” en La Guajira, se convirtió en el primer objetivo militar declarado por Abelardo de la Espriella en ser eliminado durante una operación de la Fuerza Pública.

Así lo confirmó el presidente de la República, quien en la mañana de este viernes viajó a Riohacha para presentar ese resultado ante la prensa y la comunidad.

Frente a cuatro cadáveres envueltos en bolsas de plástico, correspondientes al cabecilla, su cónyuge y dos escoltas, el mandatario afirmó: “Ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y el Caribe colombiano (...). Este delincuente tenía arrodillada a la población, llena de miedo”.

De la Espriella había declarado objetivo militar a “Bendito Menor” el pasado 9 de julio, cuando todavía era presidente electo y no había recibido la banda presidencial.

En ese entonces publicó un mensaje en su perfil de X, dirigido a su ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora López. “Este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, dijo.

Y añadió que “les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”.

La solicitud del presidente se dio a raíz de la difusión por internet de un video grabado en las calles de Riohacha, donde “Bendito Menor” y su cónyuge Rosa Angélica Tarazona (“la Bebecita”), encabezaron una caravana de motociclistas celebrando la victoria de la Selección Colombia sobre Ghana en el Mundial, el pasado 3 de julio.

Pérez Toncell hacía parte de un grupo de criminales declarados objetivo militar por De la Espriella. Por lo general dichos anuncios los hizo después de consejos de seguridad regionales, en los que alcaldes y gobernadores le exponían la situación de seguridad de sus territorios.

Los otros que están en la mira son Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), cabecilla del frente de guerra Nororiental del ELN; y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), el jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF).

También están Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), máximo líder del EMBF, y Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), comandante del Estado Mayor Central de las Farc.

Sobre este último, De la Espriella anunció el 31 de agosto, después de un bombardeo a su organización en Guaviare: “Cuando menos pienses, una bomba caerá sobre ti. Dalo por hecho”.

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