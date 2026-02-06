¿Regresamos a la época del covid? Las infecciones respiratorias aumentaron un 17% en Antioquia

Las intensas lluvias y los cambios drásticos de temperatura han provocado un aumento de infecciones respiratorias agudas (IRA) en Antioquia durante el inicio de 2026. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Antioquia, en lo corrido del año en el departamento se han registrado 65.439 atenciones por este tipo de infecciones en los servicios de urgencias y consulta externa.
La cifra representa un incremento del 17% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 55.852 consultas.
El impacto de estas infecciones no se limita a las consultas ambulatorias. Las hospitalizaciones por IRA también reportaron un incremento significativo. Mientras que en 2025 se contabilizaron 2.550 hospitalizaciones, en 2026 la cifra ascendió a 3.382 pacientes hospitalizados por diferentes virus respiratorios, un aumento del 32%.
“Está asociado principalmente a factores climáticos, especialmente a las temporadas de lluvias intensas. Estas condiciones favorecen la circulación de virus respiratorios, aumentan la permanencia de las personas en espacios cerrados y disminuyen la ventilación adecuada”, indicó Amparo Sabogal, coordinadora de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud de Antioquia.
Las subregiones que concentran el mayor número de reportes son el Oriente, Occidente, Norte y Urabá, territorios donde la demanda por atención médica ha crecido de forma acelerada en las últimas semanas debido a las fuertes lluvias.