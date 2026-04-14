Balacera en el norte de Bogotá: dos heridos en estado crítico permanecen en la UCI

La balacera ocurrida en el norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén, continúa generando preocupación entre autoridades y ciudadanos, mientras se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de las víctimas. De acuerdo con el más reciente parte médico entregado por la Fundación Cardio Infantil, dos de los seis heridos permanecen en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
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Se trata de dos hombres, de 36 y 75 años, quienes presentan impactos de bala en zonas delicadas como el tórax y el abdomen, por lo que su condición es de alta complejidad y están bajo estricta vigilancia médica. El hecho ocurrió en la tarde del lunes 13 de abril y quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales.