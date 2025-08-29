Un muerto y dos capturados dejó balacera en Funza, Cundinamarca

Un muerto, un herido y un capturado dejó una balacera en la madrugad de este viernes en el municipio de Funza, Cundinamarca.
El hecho ocurrió sobre las 3:00 de la mañana en el sector de Provivienda luego de que uniformados de la Brigada 13 del Ejército interceptaron un vehículo en el que se desplazaban tres hombres de nacionalidad extranjera que, según información de inteligencia, advertía la presencia de un grupo sospechoso movilizándose hacia ese municipio. Los extranjeros, al parecer, habrían salido de Bogotá con la intención de robar una finca de la zona.