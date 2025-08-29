Un muerto y dos capturados dejó balacera en Funza, Cundinamarca

El hecho ocurrió sobre las 3:00 de la mañana en el sector de Provivienda luego de que uniformados de la Brigada 13 del Ejército interceptaron un vehículo en el que se desplazaban tres hombres de nacionalidad extranjera que, según información de inteligencia, advertía la presencia de un grupo sospechoso movilizándose hacia ese municipio. Los extranjeros, al parecer, habrían salido de Bogotá con la intención de robar una finca de la zona.

Un muerto, un herido y un capturado dejó una balacera en la madrugad de este viernes en el municipio de Funza, Cundinamarca .

Cuando las autoridades detuvieron el vehículo tipo camioneta para hacer la verificación, sus ocupantes atacaron a tiros a los militares, desatando un cruce de disparos en plena vía pública.

Uno de los ocupantes del vehículo murió en medio de la confrontación, mientras que otro resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital del municipio y permanece bajo custodia de las autoridades. El tercer hombre fue reducido y capturado.

En la inspección del vehículo, los militares hallaron armas de fuego que, al parecer, serían utilizadas para el robo que tenían planeado ejecutar en Funza.

Las autoridades confirmaron que los tres hombres tenían antecedentes judiciales. El lugar de los hechos, Provivienda, permanece bajo custodia de la Policía y el Ejército.