Avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, no tenía seguro: esto se sabe

El avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó en Putumayo no tenía seguro. Según información revelada por Caracol Radio, la FAC advirtió de un déficit de $258.000 millones para cubrir toda la flota. El accidente ocurrió en la mañana del lunes 23 de marzo. A pocos minutos del despegue en el municipio de Puerto Leguízamo, el avión no logró ganar altura y se precipitó a tierra. La tragedia dejó 69 muertos y 57 heridos. Lea también: Medicina Legal culminó identificación de las 69 víctimas del accidente en Putumayo: estos son sus nombres

¿Qué dicen los documentos?

En el documento se expone que el avión Hércules FAC 1016 “no se encuentra dentro de las aeronaves aseguradas de la FAC”. A su vez, que “la Fuerza no cuenta con los recursos necesarios” para contratar la totalidad de los seguros y que hay un “déficit de $258.000 millones” por este concepto. También dice que el “amparo de seguros contempla una cantidad limitada de aeronaves”, lo que deja preguntas sobre los riesgos del personal militar a diario por este tipo de manejos.

La investigación del Gobierno sobre los aviones Hércules

A finales de marzo, el Gobierno comenzó indagaciones alrededor de la información que reposa sobre la adquisición y el mantenimiento de los aviones Hércules. “Indagaré a fondo”, dijo el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien requirió tanto al Ministerio de Defensa como a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para que presenten un “informe detallado” frente al acuerdo entre Colombia y Estados Unidos en 2018 que permitió la adquisición a modo de donación de tres aeronaves tipo C-130H Hércules.

“El informe deberá contener, cuanto menos, los términos del acuerdo, las condiciones técnicas conocidas de las aeronaves adquiridas, identificación de los funcionarios”, señaló la Secretaría. Por otro lado, se solicitó una relación de las “intervenciones” a las que fueron sometidas las aeronaves; es decir, mantenimientos, reparaciones, revisiones y compra de repuestos. Puede leer: Casi un centenar de muertos: recuento de víctimas por accidentes aéreos en las Fuerzas Militares durante el Gobierno Petro Se pide precisar el valor de estas, la entidad o empresa encargada, la metodología usada o pruebas de funcionalidad y aeronavegabilidad. Adicionalmente, se pidió una relación de las auditorías o inspecciones realizadas, en los que se hubieren revisado las condiciones técnicas de los aviones, así como el informe preciso de las irregularidades encontradas. Con esta información revelada por Caracol Radio, ya habría una: la falta de un seguro.

En este momento, el Comando Aéreo de Transporte Militar mantiene la movilidad estratégica con solo dos aviones Hércules C-130. La FAC aclaró que está a la espera de la finalización de los mantenimientos programados de dos aeronaves más para seguir cumpliendo con su misión.

Preocupaciones de Estados Unidos

Según reveló El Tiempo, las autoridades de Estados Unidos han venido adelantando conversaciones y diálogos con el Ministerio de Defensa colombiano para hablar de las preocupaciones sobre el mantenimiento en Colombia de las aeronaves. Uno de los asuntos que genera mayor inquietud y alarma estaría relacionado con la disposición de partes para las reparaciones. “La aeronave antes de ser entregada a Colombia había sido sometida a procesos de inspección y mantenimiento dentro de los protocolos técnicos correspondientes”, determinó El Tiempo, que además estableció que el Comando Sur de Estados Unidos podría disponer de una comisión técnica que ayude a los organismos colombianos en la investigación por lo ocurrido. Lea también: Petro agradeció en 2022 a Gobierno gringo por donación de aviones que hoy llama “chatarra” tras accidente en Putumayo

Culminó la identificación de las víctimas

Este 30 de marzo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que concluyó el proceso de identificación técnica de los 69 cuerpos recuperados tras el trágico accidente. La identificación se realizó mediante varios procedimientos técnicos, entre ellos lofoscopia —análisis de huellas dactilares—, revisión de cartas dentales y verificación de elementos distintivos como uniformes y otras prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. La labor de identificación, que se extendió durante una semana debido a la complejidad del accidente, permitió dar respuesta a las familias que esperaban noticias sobre sus seres queridos. Lea también: ¿Alertas ignoradas? EE. UU. ya habría advertido por mantenimiento de aeronaves previo a accidente en Putumayo A través de un comunicado, la entidad informó que el equipo de expertos forenses logró establecer la plena identidad de la totalidad de las víctimas que viajaban en la aeronave tipo C-130 Hércules. Si bien concluyó la etapa forense, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que llevaron a la caída del Hércules C-130.

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