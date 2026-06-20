Auditoría internacional también concluye que no hubo fraude o irregularidades en la primera vuelta presidencial en Colombia

Una auditoría externa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), concluyó que no hubo irregularidades ni fraude durante la primera vuelta presidencial en Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026.

En un informe estadístico presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil se explicó que se analizaron la totalidad de los resultados electorales mesa por mesa, en el que se descartan inconsistencias y se comprueba, mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos estandarizados, la validez de los datos.

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También afirmaron que no ha habido distorsiones ni manipulaciones en los resultados electorales de las elecciones del 31 de mayo. Y es que la aplicación de los análisis estadísticos y los resultados de las auditorías realizadas por los auditores permitieron emitir un dictamen técnico favorable.

Los informes de las elecciones del pasado 31 de mayo demuestran un desempeño conforme al diseño y contratación de los sistemas y procesos que tuvieron lugar durante la totalidad del ciclo electoral, incluyendo el escrutinio definitivo y la consolidación de esos resultados.