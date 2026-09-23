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Atentado con explosivos contra el tren de Cerrejón deja 20 vagones destruidos en La Guajira

En la zona hay presencia de tropas del Ejército para garantizar el restablecimiento del servicio e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del ataque.

  • Vía férrea del Cerrejón, en Uribia, La Guajira. Foto: captura de video
    Vía férrea del Cerrejón, en Uribia, La Guajira. Foto: captura de video
El Colombiano
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hace 46 minutos
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Un atentado con explosivos contra la línea férrea de Cerrejón, en el municipio de Uribia, La Guajira, provocó el descarrilamiento de un tren que se encontraba vacío. El hecho no dejó personas heridas.

De acuerdo con las autoridades, 20 vagones resultaron con pérdida total tras el ataque, que afectó la infraestructura utilizada para el transporte de carbón de la compañía.

El ataque afectó un tren que se movilizaba vacío en dirección sur; la compañía indicó que su personal fue evacuado de manera preventiva y que la evaluación de los daños se realizará una vez las condiciones de seguridad permitan el ingreso a la zona.

Según la empresa minera, este es el sexto atentado contra su infraestructura en lo que va del año. Cerrejón advirtió que estos hechos ponen en riesgo a sus trabajadores y afectan una operación considerada fundamental para La Guajira y el país.

Tras el hecho, el Ejército desplegó tropas en la zona para garantizar la seguridad de la vía férrea y permitir las labores de inspección y recuperación del corredor.

“Las capacidades del Ejército Nacional, a través de su Batallón de Defensa Antiaérea, fueron desplegadas a lo largo de la vía férrea de Cerrejón en Uribia, con el objetivo de brindar seguridad en el sector y prevenir nuevas acciones contra la infraestructura”, informaron las Fuerzas Militares.

Esta acción criminal ocurre en medio de las alteraciones del orden público que se registran desde hace 24 horas en esta zona de La Guajira. Ante la situación de seguridad, el presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas para reforzar la seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos.

Otro hecho criminal ocurrió sobre la Troncal del Caribe y a la altura de Santa Rita de la Sierra, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca del sector del río Jerez en jurisdicción de La Guajira. Allí, hombres encapuchados habrían interceptado y posteriormente incendiado un camión de Servientrega.

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El vehículo quedó en medio de la carretera luego del ataque, en una escena que volvió a poner a los transportadores en el centro de las amenazas relacionadas con el paro armado.

Para quienes recorren diariamente esta vía, la presencia de hombres armados y la posibilidad de que un vehículo sea detenido representan una nueva señal de alarma.

Frente a todo esto, De la Espriella aseguró que no se baja la guardia tras las recientes operaciones de la Fuerza Pública contra integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

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