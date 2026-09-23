Atentado con explosivos contra el tren de Cerrejón deja 20 vagones destruidos en La Guajira

Un atentado con explosivos contra la línea férrea de Cerrejón, en el municipio de Uribia, La Guajira, provocó el descarrilamiento de un tren que se encontraba vacío. El hecho no dejó personas heridas. De acuerdo con las autoridades, 20 vagones resultaron con pérdida total tras el ataque, que afectó la infraestructura utilizada para el transporte de carbón de la compañía. El ataque afectó un tren que se movilizaba vacío en dirección sur; la compañía indicó que su personal fue evacuado de manera preventiva y que la evaluación de los daños se realizará una vez las condiciones de seguridad permitan el ingreso a la zona. Según la empresa minera, este es el sexto atentado contra su infraestructura en lo que va del año. Cerrejón advirtió que estos hechos ponen en riesgo a sus trabajadores y afectan una operación considerada fundamental para La Guajira y el país.

Tras el hecho, el Ejército desplegó tropas en la zona para garantizar la seguridad de la vía férrea y permitir las labores de inspección y recuperación del corredor. “Las capacidades del Ejército Nacional, a través de su Batallón de Defensa Antiaérea, fueron desplegadas a lo largo de la vía férrea de Cerrejón en Uribia, con el objetivo de brindar seguridad en el sector y prevenir nuevas acciones contra la infraestructura”, informaron las Fuerzas Militares.