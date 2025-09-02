x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja dos militares heridos

Una patrulla militar fue atacada con explosivos este martes en zona rural del Patía, Cauca. El hecho dejó dos uniformados heridos y encendió de nuevo las alertas por la seguidilla de atentados en el municipio, que suma ocho en lo corrido de 2025.

  • Imagen de referencia. Colprensa.
    Imagen de referencia. Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
02 de septiembre de 2025
bookmark

Un nuevo atentado contra la Fuerza Pública se registró este martes en zona rural del municipio de El Patía, Cauca. De acuerdo con los reportes oficiales, tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4 fueron atacadas con un vehículo cargado de explosivos en la vereda La Fonda, cuando verificaban una denuncia sobre el presunto hurto de una tractomula. El hecho dejó dos militares heridos que fueron trasladados al hospital local.

Según el reporte oficial del Comando de la Vigésima Novena Brigada del Ejército, la detonación produjo una onda expansiva que impactó a las tropas desplegadas en la vía terciaria que conduce hacia el sector de Estanquillo. Un suboficial y un soldado profesional resultaron con heridas leves y fueron evacuados de inmediato al centro médico de la unidad militar, donde permanecen fuera de peligro.

El Ejército atribuyó el atentado a la estructura Carlos Patiño, del grupo armado organizado residual (GAO-r), que delinque en el sur del Cauca y que, de manera reiterada, ha empleado métodos violentos que ponen en riesgo tanto la vida de los soldados como la de la población civil.

Le puede interesar: Ataque con drones explosivos a estación de Policía en El Bordo, Cauca, dejó tres policías heridos

La institución destacó que la reacción oportuna de las tropas y la activación de protocolos de seguridad evitaron una tragedia mayor, protegiendo tanto a la comunidad como a la infraestructura del sector. El área permanece asegurada y se mantienen operaciones de control para descartar nuevas amenazas.

Las autoridades confirmaron que se trata del octavo atentado ocurrido en el municipio en lo corrido de 2025 y el segundo en menos de 48 horas, lo que ha encendido las alarmas por la escalada de violencia en el sur del departamento.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó el ataque y responsabilizó a las disidencias de las FARC, específicamente al Bloque Occidental. “Nuevamente el municipio del Patía es víctima de los violentos. Rechazamos los ataques del Bloque Occidental de las disidencias de las FARC y expresamos respaldo a nuestra Fuerza Pública y total apoyo a nuestra población civil”, manifestó.

También se anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con autoridades civiles y militares, además de la activación de rutas de atención y control en la zona. De igual manera, exigió medidas más contundentes al Gobierno nacional: “Reiteramos la urgencia de atender de manera focalizada el sur del Cauca. Nuestros territorios rechazan a los violentos y reafirman que la paz y la seguridad integral debe ser el camino”.

El Ejército Nacional condenó “de manera categórica este acto terrorista” y reiteró su compromiso de continuar con operaciones ofensivas y coordinadas para neutralizar a los responsables, en estricto respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Conozca: Gobernador del Cauca denunció amenazas de muerte por parte de las disidencias de Iván Mordisco

Temas recomendados

Atentados
Explosivos
Heridos
alerta
ejercito
Fuerzas Militares
Cauca
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida