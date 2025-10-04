Atacan a dragoneante del Inpec en Armenia: van tres atentados en 48 horas en el país

La grave ola de violencia contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sumó un nuevo capítulo en el Eje Cafetero. En la tarde de este sábado 4 de octubre un dragoneante del Inpec fue víctima de un ataque armado en Armenia, Quindío. El atentado ocurrió cerca de la cárcel San Bernardo. El funcionario se desplazaba en su vehículo particular, una camioneta Tracker de color blanco con placas HRO679, cuando fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego contra él. Puede leer: Plan pistola contra Inpec cobró otra vida en Bogotá, ¿quién está detrás de los hechos? El vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala. Aunque el dragoneante fue impactado, afortunadamente resultó con lesiones leves causadas por esquirlas de vidrio. Fue trasladado a un centro asistencial donde, según los reportes, permanece fuera de peligro. El funcionario hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo de Armenia desde hace aproximadamente dos años.

Tras el incidente en Armenia, la dirección del centro penitenciario solicitó apoyo inmediato a la Policía Nacional y a la Secretaría de Gobierno de Armenia. El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía del Quindío, informó que se presume que los responsables del atentado fueron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Las autoridades detallaron que los sujetos vestían chaquetas grises y prendas oscuras. La motocicleta se identificó como una Pulsar negra. La Policía del Quindío, en articulación con la Fiscalía, está revisando seis cámaras de seguridad en el sector y realizando entrevistas a víctimas y testigos con el fin de identificar a los agresores y dar con su captura.

El plan pistola contra el Inpec: dos muertos y cuatro heridos

Este ataque en Armenia se suma a la grave situación de seguridad que vive la institución, pues se trata del tercer atentado contra guardianes del Inpec en menos de 48 horas. La seguidilla de agresiones ha dejado hasta ahora un saldo de dos dragoneantes muertos y cuatro heridos. Los dos hechos previos ocurrieron el viernes: el primero, un ataque sicarial se registró en las afueras de la cárcel La Modelo, dejando un dragoneante fallecido, identificado como Daniel Muñoz Llano, de 26 años. El ataque sucedió a las 6:30 a.m. y cuatro funcionarios fueron impactados. Además, en Palmira, Valle del Cauca, se confirmó el asesinato de otro dragoneante. Ante la situación a nivel nacional, la Policía está evaluando medidas para reforzar la seguridad y evitar futuros hechos, tales como el acompañamiento a los funcionarios en los relevos de turno y recalcando la necesidad de cambio de rutinas y horarios para fomentar la autoprotección. A nivel institucional, las directivas del Inpec tomaron medidas de “máxima seguridad”, incluyendo la suspensión de la visita de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad para los días 4 y 5 de octubre de 2025 en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) ubicados en el Valle del Cauca y Bogotá. Los sindicatos de la institución han alzado la voz, pidiendo mayores garantías de seguridad al Gobierno Nacional. Óscar Robayo, director del sindicato del Inpec, señaló que el trabajo penitenciario es ”de las actividades más peligrosas del país”, especialmente porque las bandas criminales lo consideran ”la voz más débil de la justicia”. Según cifras de la entidad, en 2025 se han registrado más de 270 amenazas a dragoneantes, concentradas en zonas con alta presencia de bandas como Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Cundinamarca. Robayo lamentó que en los últimos cuatro años han muerto 70 funcionarios del Inpec. La Defensoría del Pueblo recalcó que esta serie de ataques no son hechos aislados, sino que se enmarcan en el denominado ‘plan pistola’, que en los últimos tres años ha cobrado la vida de 30 integrantes del Cuerpo de Custodia en todo el país.