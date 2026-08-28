¿Qué está pasando en Cesar? Gobierno anuncia refuerzo militar ante ola de ataques terroristas

La crisis de seguridad que atraviesa el departamento del Cesar desde hace varios meses se agravó, especialmente en los municipios del centro y sur, donde esta semana se han registrado ataques atribuidos al ELN y una creciente presión de grupos armados sobre las rentas ilegales, entre ellas el robo de petróleo.
Uno de los principales focos de preocupación está en Pelaya, donde integrantes del ELN habrían utilizado entre 30 y 40 drones cargados con explosivos esta semana para atacar a miembros de la Fuerza Pública. En medio de esa arremetida, cuatro militares resultaron heridos.
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La situación llevó al Gobierno nacional a realizar un consejo extraordinario de seguridad en Valledupar, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, junto con la cúpula militar y la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue precisamente el uso de drones por parte de los grupos armados.“La capacidad tecnológica de estas estructuras criminales supera actualmente las herramientas con las que cuenta la Fuerza Pública”, advirtió la gobernadora en entrevista con Blu Radio.
Sanjuán aseguró que el departamento no cuenta con equipos especializados para detectar y neutralizar drones. Ante estos ataques, policías y militares han tenido que intentar repeler las aeronaves con el armamento convencional disponible.