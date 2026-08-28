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¿Qué está pasando en Cesar? Gobierno anuncia refuerzo militar ante ola de ataques terroristas

Los ataques con drones cargados con explosivos y la disputa por el robo de hidrocarburos encendieron las alarmas en el departamento. Gobierno y autoridades anunciaron más fuerza pública y tecnología antidrones.

  • Tras oleada de ataques con drones, Gobierno Nacional hizo consejo de seguridad en Cesar. Foto: Gobernación del Cesar
    Tras oleada de ataques con drones, Gobierno Nacional hizo consejo de seguridad en Cesar. Foto: Gobernación del Cesar
El Colombiano
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hace 4 horas
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La crisis de seguridad que atraviesa el departamento del Cesar desde hace varios meses se agravó, especialmente en los municipios del centro y sur, donde esta semana se han registrado ataques atribuidos al ELN y una creciente presión de grupos armados sobre las rentas ilegales, entre ellas el robo de petróleo.

Uno de los principales focos de preocupación está en Pelaya, donde integrantes del ELN habrían utilizado entre 30 y 40 drones cargados con explosivos esta semana para atacar a miembros de la Fuerza Pública. En medio de esa arremetida, cuatro militares resultaron heridos.

Lea también: Gobierno denunció que escudo antidrones negociado por Petro es insuficiente; ex mindefensa lo niega

La situación llevó al Gobierno nacional a realizar un consejo extraordinario de seguridad en Valledupar, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, junto con la cúpula militar y la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue precisamente el uso de drones por parte de los grupos armados.“La capacidad tecnológica de estas estructuras criminales supera actualmente las herramientas con las que cuenta la Fuerza Pública”, advirtió la gobernadora en entrevista con Blu Radio.

Sanjuán aseguró que el departamento no cuenta con equipos especializados para detectar y neutralizar drones. Ante estos ataques, policías y militares han tenido que intentar repeler las aeronaves con el armamento convencional disponible.

La preocupación no se limita a Pelaya. Según la gobernadora, los drones también han sido utilizados para sobrevolar instalaciones de la Fuerza Pública como comandos de Policía en plena ciudad de Valledupar y estaciones en Curumaní.

Cabe señalar que en diciembre del año pasado se registró un ataque similar, con “enjambre de drones explosivos”, cuando siete soldados fueron asesinados y 28 resultaron heridos en hechos registrados en el batallón de Aguachica.

Y también el pasado 7 de agosto, durante la posesión presidencial, la subestación de Policía de de San Roque, en Curumaní (Cesar), fue atacada con dos drones cargados con explosivos. El atentado dejó como víctima mortal al subintendente Algemiro Rodelo Canchila, quien se encontraba de servicio como guardia en las instalaciones.

Todo apunta a una estrategia para robar hidrocarburos

Detrás de esta escalada también estaría la disputa por el control de rentas ilícitas, especialmente el robo de combustibles.

De hecho, una de las principales conclusiones del consejo de seguridad fue poner en marcha de inmediato un plan conjunto entre el Ejército y la Policía, con participación del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, para combatir a los grupos armados y bandas criminales que estarían interviniendo en el robo de combustible en el sur del departamento.

Tras el consejo, el presidente ordenó al Ministerio de Defensa ampliar el número de uniformados destinados al Cesar y fortalecer las labores de inteligencia en las zonas urbanas y rurales del centro y sur del departamento.

También solicitó al Ministerio del Interior priorizar los proyectos para adquirir drones y equipos antidrones, con el objetivo de rastrear, identificar y neutralizar las aeronaves utilizadas en los ataques. Sin embargo, este compromiso podría tomar mucho más tiempo de las demás medidas tomadas a corto plazo.

A nivel departamental, Sanjuán anunció la destinación de $6.000 millones para crear una bolsa común que permita adquirir e implementar tecnología de seguridad en los municipios que presentan mayores afectaciones por la presencia de grupos armados. Y Sanjuán indicó que Ecopetrol también ha manifestado su interés en proteger su infraestructura productiva ante los constantes ataques.

El Gobierno espera evaluar los resultados de estas medidas en las próximas dos semanas, cuando se realizará un nuevo consejo de seguridad.

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La prioridad, según las autoridades, será recuperar el control de las zonas afectadas, contener los ataques con drones y golpear las estructuras que se disputan las rentas ilegales en el Cesar.

Siga leyendo: La historia de la empresa que le vendió drones a la Policía y que, casi 4 años después, aún no cumple con la entrega

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué está pasando en Cesar?
El departamento enfrenta una crisis de seguridad, principalmente en municipios del centro y sur, con ataques atribuidos al ELN, uso de drones con explosivos y una disputa de grupos armados y bandas criminales por rentas ilegales como el robo de hidrocarburos.
¿Qué relación tienen los ataques con el robo de hidrocarburos en Cesar?
Las autoridades relacionan parte de la escalada de violencia con la disputa por rentas ilícitas, especialmente el robo de combustibles en el sur del Cesar. Por ello, uno de los acuerdos del consejo de seguridad fue reforzar las operaciones contra estas estructuras.
¿Qué medidas tomó el Gobierno frente a la crisis de seguridad en Cesar?
El Gobierno ordenó aumentar el pie de fuerza y fortalecer la inteligencia en el centro y sur del departamento. También pidió acelerar la adquisición de tecnología para detectar y neutralizar drones. La Gobernación anunció, además, una bolsa de $6.000 millones para implementar tecnología de seguridad.

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