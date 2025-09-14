Un policía murió y otros cuatro están heridos tras ataque armado contra la Policía en El Carmelo (Cajibío)

En la mañana del domingo 14 de septiembre, ilegales irrumpieron en la zona rural del municipio de Cajibío (Cauca) y atacaron con ráfagas de fusil y explosivos las instalaciones policiales del corregimiento de El Carmelo. El asalto provocó un incendio en la edificación, mientras los agentes permanecían atrincherados resistiendo el asedio.

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, lamentó el asesinato del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y aseguró que este crimen no quedará en la impunidad. “Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado en Cajibío. Toda nuestra solidaridad con su familia, y con el compromiso de desplegar la inteligencia e investigación necesarias para dar con el paradero de los asesinos”, expresó el alto oficial.

La arremetida generó terror entre los habitantes de El Carmelo, que permanecieron resguardados durante más de una hora de fuego cruzado. La comunidad pidió auxilio a través de audios difundidos en redes sociales, en los que advertían que los uniformados se encontraban bajo fuerte presión de los atacantes.