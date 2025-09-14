x

Un policía murió y otros cuatro están heridos tras ataque armado contra la Policía en El Carmelo (Cajibío)

El brutal hostigamiento a la subestación de Policía del corregimiento El Carmelo, en Cajibío (Cauca), cobró la vida del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó al menos cuatro uniformados heridos.

  El patrullero David Fabián Rodríguez fue asesinado durante el ataque de ilegales a estación de la Policía en El Carmelo. FOTO: POLICÍA
    El patrullero David Fabián Rodríguez fue asesinado durante el ataque de ilegales a estación de la Policía en El Carmelo. FOTO: POLICÍA
Klarem Valoyes Gutiérrez
Klarem Valoyes Gutiérrez
hace 7 horas
bookmark

En la mañana del domingo 14 de septiembre, ilegales irrumpieron en la zona rural del municipio de Cajibío (Cauca) y atacaron con ráfagas de fusil y explosivos las instalaciones policiales del corregimiento de El Carmelo. El asalto provocó un incendio en la edificación, mientras los agentes permanecían atrincherados resistiendo el asedio.

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, lamentó el asesinato del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y aseguró que este crimen no quedará en la impunidad. “Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado en Cajibío. Toda nuestra solidaridad con su familia, y con el compromiso de desplegar la inteligencia e investigación necesarias para dar con el paradero de los asesinos”, expresó el alto oficial.

En contexto: Arde el Cauca: reportan explosiones contra estación de la Policía en El Carmelo y hostigamiento en varios municipios

La arremetida generó terror entre los habitantes de El Carmelo, que permanecieron resguardados durante más de una hora de fuego cruzado. La comunidad pidió auxilio a través de audios difundidos en redes sociales, en los que advertían que los uniformados se encontraban bajo fuerte presión de los atacantes.

Simultáneamente, se registraron hostigamientos a la Fuerza Pública en otros municipios del Cauca como Caloto, Corinto, Toribío y Silvia. Además, en Mondomo, corregimiento de Santander de Quilichao, fue detectado un cilindro cargado con presuntos explosivos sobre la vía Panamericana, lo que obligó a interrumpir el tránsito entre Popayán y Cali mientras equipos antiexplosivos verificaban la amenaza.

“La muerte de nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro nos ratifica que debemos intensificar la ofensiva contra el multicrimen y el delito. No habrá refugio para estos asesinos”, advirtió la Policía Nacional en un comunicado.

El Cauca sigue siendo uno de los departamentos más golpeados por la violencia de grupos armados ilegales, que en los últimos meses han recrudecido sus ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Temas recomendados

Posconflicto
Fuerza pública
Policía
Violencia
Ataque armado
Hostigamiento
Cauca
