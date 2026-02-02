A las 10:30 de la mañana del 4 de marzo del año 2000, Esther Herrera acababa de servir un tinto en la finca familiar, en el sector La Aguadita, a dos kilómetros de Fusagasugá. Minutos después, siete hombres armados con pistolas y fusiles irrumpieron en el lugar y se llevaron a su hijo, Luis Alberto Herrera, de 38 años. Ella lo vio todo. No hubo disparos, resistencia, ni alboroto.
El exciclista permaneció 24 horas en poder de sus captores. Regresó a su casa en Fusagasugá tras una llamada telefónica que recibió su hermano Rafael, en la que Herrera avisó que ya había sido liberado. Años después, los dos hermanos no solo compartirían el recuerdo de la liberación, sino también un expediente penal que los señala por hechos que habrían derivado en una masacre, presuntamente justificada por el temor a un nuevo secuestro.
Le puede interesar: Fiscalía abre investigación contra Lucho Herrera por desaparición forzada en Fusagasugá.
Ese episodio, apenas un paréntesis en la vida del campeón colombiano, marcó el inicio, o el final, de la historia de cuatro campesinos que fueron asesinados por paramilitares, a quienes, según el expediente, Herrera habría pedido desaparecer tras señalarlos como milicianos que planeaban secuestrarlo.
“Yo me voy para Fusagasugá y hablo con alias Montana, que era el coordinador de Fusa, y le digo que de parte de Don Martín le colaboráramos al señor Lucho Herrera, que teníamos que colaborarle con el tema de unos milicianos que lo iban a volver a secuestrar”, dijo ante un juzgado uno de los paramilitares condenados por desapariciones forzadas en Sumapaz en el año 2000.
Para entonces en la región operaba una estructura de ‘limpieza social’ financiada por ganaderos y comerciantes y ejecutada por paramilitares al mando de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.