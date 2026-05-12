Así se vive en Colombia la peor crisis humanitaria de la última década

En un video difundido en septiembre de 2025, se observa a un hombre y dos mujeres parados en la mitad de la calle. De sus cuellos cuelga un letrero en el que se lee: “Por peleoneros. En San Pablo no se pelea”. Luego, durante más de un minuto, solo se dirigen a la cámara pidiendo perdón y asegurando que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta están presentes en todos los barrios.
“Esta es una labor social que nos toca cumplir”, dice el hombre. Las mujeres solo asienten. Aquel video se hizo viral en redes y, según la Defensoría, es apenas uno de los métodos de violencia que emplean ese tipo de grupos armados en varias zonas de Colombia. La situación también fue alertada por organismos internacionales.
Según el más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó en 2025 uno de los niveles más críticos de la última década. La organización advirtió que el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha profundizado las afectaciones contra la población civil en diferentes regiones del país.