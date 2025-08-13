Isabella Bedoya logró récord panamericano y oro en los Juegos Panamericanos Juniors de Paraguay

Los deportistas colombianos siguen dejando en alto los colores del país, y en esta ocasión el turno fue para la nadadora Isabella Bedoya, registrada en la Liga Antioqueña, quien logró medalla de oro y récord panamericano junior en la prueba de los 50 metros libres.
La hazaña de la colombiana fue aún mayor, ya que detuvo los cronómetros con el mismo tiempo que la brasileña Stephanie Balduccini (25.42), lo que les permitió a ambas quedarse con el oro y el registro panamericano, superando a la también carioca Beatriz Bezerra, quien alcanzó un tiempo de 25.62 para quedarse con el tercer lugar en el podio.