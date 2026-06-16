La herramienta que les dio “nuevos poderes” a los testigos electorales

En Quibdó esta semana no hay una sola cama de hotel disponible: todo se debe a que han llegado cientos de personajes de la política del mundo a observar las elecciones de este domingo 21 y uno de los muchos sitios que han identificado de interés es Chocó.
El país no se alcanza a imaginar el interés que ha despertado la jornada de votaciones de Colombia en el mundo. En esta esquina de América se define algo de la geopolítica del continente y, de paso, es una prueba de fuego para el voto como instrumento de la democracia: ¿se vota con libertad? ¿Las elecciones son transparentes? Estas son algunas de las preguntas que se deben responder.
Este domingo, el proceso de depositar el voto y luego contarlos tiene varios anillos de seguridad para garantizar que este se aplique en el veredicto final tal y como el ciudadano lo depositó en la urna.
Son cerca de ocho anillos de seguridad o guardianes del voto –empezando por el propio ciudadano al marcarlo bien y depositarlo directamente él en la urna–.
En otros informes, hemos destacado el papel de los jurados, pero ahora vale la pena hacer un especial énfasis en dos de los guardianes que para las elecciones de este año han tenido un cambio: el testigo electoral y el auditor de sistemas.
El testigo electoral es el que, a nombre de un partido político, está todo el día en el puesto de votación, garantizando que no haya amaño alguno. Hacen su trabajo desde antes de abrir las mesas hasta cuando termina el preconteo. Durante décadas, el testigo electoral colombiano llegaba a su mesa de votación con una libreta y un lápiz. Anotaba. Contaba. Y si algo salía mal, su reporte llegaba tarde al partido para el cual estaba haciendo vigilancia —o se perdía en el camino—.
Esa figura tuvo una transformación radical tanto en la primera vuelta como para este domingo. Hoy, el testigo, gracias a una herramienta tecnológica que se puso a disposición de ellos, ya no solo observa, sino que puede reportar, fotografiar y transmitir cualquier incidencia en tiempo real a su partido político.
En buena parte por esa instantaneidad que permite la herramienta, en la mañana del lunes 1 de junio ya los partidos políticos sabían que prácticamente no se había producido ningún fraude en las elecciones del día anterior.