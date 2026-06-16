La herramienta que les dio “nuevos poderes” a los testigos electorales

En Quibdó esta semana no hay una sola cama de hotel disponible: todo se debe a que han llegado cientos de personajes de la política del mundo a observar las elecciones de este domingo 21 y uno de los muchos sitios que han identificado de interés es Chocó. El país no se alcanza a imaginar el interés que ha despertado la jornada de votaciones de Colombia en el mundo. En esta esquina de América se define algo de la geopolítica del continente y, de paso, es una prueba de fuego para el voto como instrumento de la democracia: ¿se vota con libertad? ¿Las elecciones son transparentes? Estas son algunas de las preguntas que se deben responder. Este domingo, el proceso de depositar el voto y luego contarlos tiene varios anillos de seguridad para garantizar que este se aplique en el veredicto final tal y como el ciudadano lo depositó en la urna. Son cerca de ocho anillos de seguridad o guardianes del voto –empezando por el propio ciudadano al marcarlo bien y depositarlo directamente él en la urna–. En otros informes, hemos destacado el papel de los jurados, pero ahora vale la pena hacer un especial énfasis en dos de los guardianes que para las elecciones de este año han tenido un cambio: el testigo electoral y el auditor de sistemas. El testigo electoral es el que, a nombre de un partido político, está todo el día en el puesto de votación, garantizando que no haya amaño alguno. Hacen su trabajo desde antes de abrir las mesas hasta cuando termina el preconteo. Durante décadas, el testigo electoral colombiano llegaba a su mesa de votación con una libreta y un lápiz. Anotaba. Contaba. Y si algo salía mal, su reporte llegaba tarde al partido para el cual estaba haciendo vigilancia —o se perdía en el camino—. Esa figura tuvo una transformación radical tanto en la primera vuelta como para este domingo. Hoy, el testigo, gracias a una herramienta tecnológica que se puso a disposición de ellos, ya no solo observa, sino que puede reportar, fotografiar y transmitir cualquier incidencia en tiempo real a su partido político. En buena parte por esa instantaneidad que permite la herramienta, en la mañana del lunes 1 de junio ya los partidos políticos sabían que prácticamente no se había producido ningún fraude en las elecciones del día anterior.

De 180 mil a 373 mil

Al salto en materia de tecnología se suma el de los números. En 2022, los partidos acreditaron alrededor de 182.000 testigos electorales para la jornada presidencial. En la primera vuelta de 2026, esa cifra llegó a 373.612, según datos del CNE. El Consejo Nacional Electoral confirmó que esto representó un incremento superior a 191.000 testigos respecto al proceso electoral de 2022. Una expansión que tiene una explicación concreta: la nueva herramienta que el CNE puso a disposición de todos los partidos políticos. El CNE implementó una Plataforma de Postulación y Acreditación de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas, que reemplazó procesos manuales de elecciones anteriores, que se hacían largos y tediosos, y así se logran validar identidades, cruzar bases de datos y emitir credenciales verificables mediante códigos QR. Quizás el cambio más concreto: cuando los jurados inician el escrutinio de mesa, a partir de las 4 de la tarde, el testigo puede fotografiar el formulario E-14 —el acta donde quedan consignados los votos— directamente desde su celular. El registrador nacional Hernán Penagos lo confirmó en su balance de la jornada: los formularios E-14 podían ser consultados y fotografiados por los testigos electorales para asegurar la transparencia del proceso. Esa imagen el testigo la manda a su partido político. El proceso de verificación empieza en la propia mesa, no días después en el escrutinio general. Y esto se hace por medio de la aplicación Comitium en Línea, implementada por el CNE.

Cobertura histórica

De las 122.020 mesas habilitadas en el país, 119.950 tuvieron presencia de testigos electorales en la primera vuelta, lo que representó una cobertura del 98,3%. Los testigos electorales de las agrupaciones políticas cubrieron más del 96% de las mesas de votación en la jornada presidencial. Tanto el CNE como el Registrador destacaron que ese cubrimiento no tenía precedentes en la historia electoral del país.

Comitium en Línea: la nueva herramienta

El nombre viene del latín comitium, el espacio de la Roma republicana donde el pueblo se reunía para ejercer sus derechos políticos. La aplicación colombiana que lleva ese nombre aspira a algo similar: convertir cada mesa de votación en un punto de control ciudadano activo. Comitium en Línea fue diseñada exclusivamente para el día de la votación y tiene tres funciones centrales: validar las credenciales de los testigos mediante código QR o número de cédula —lo que impide suplantaciones—; registrar incidencias en tiempo real para que las campañas puedan reaccionar al instante ante cualquier anomalía; y capturar por fotografía el formulario E-14 —el acta que llenan los jurados con los resultados de cada mesa— y enviarlo de inmediato a la agrupación política de la cual es testigo. Con esta aplicación, los testigos pueden reportar desde antes de las 8:00 a.m. si las mesas están instaladas correctamente. A lo largo del día pueden registrar novedades sobre apertura de urnas, material electoral incompleto, presencia irregular de personas o inconsistencias en la mesa. Todo eso conectado directamente con su agrupación política.

Un tablero para las campañas, en tiempo real

Lo que el testigo reporta desde su celular no queda flotando en el vacío. La información viaja en tiempo real a las campañas, que cuentan con un tablero centralizado para visualizar lo que ocurre en cada mesa. Por primera vez, un partido puede saber antes del cierre formal si en determinado puesto hay problemas con el material electoral, si un jurado falta, o si hay restricciones al acceso de sus testigos. “Por primera vez en Colombia, el Consejo Nacional Electoral dispone una herramienta en igualdad de condiciones para todas las campañas políticas. El testigo puede hacer reportes en tiempo real desde el puesto de votación y tomar una fotografía del formulario E-14”, concluye el vocero de la Unión Temporal Actores Electorales 2026.

Las credenciales con QR: fin a la suplantación

Otro cambio estructural es la forma en que se acredita a los testigos. Antes, el proceso era manual, disperso y difícil de verificar. Ahora, lo que antes implicaba desplazamientos para trámites y verificaciones manuales se concentra en un solo sistema que cruza datos, genera acreditaciones y permite seguimiento en tiempo real. Cada testigo acreditado recibe una credencial digital con código QR. Ese código no es solo un adorno. El CNE adelantó cerca de 250 jornadas de socialización dirigidas a más de 40.000 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército para enseñarles a verificar, en tiempo real, las credenciales de testigos, observadores y auditores mediante lectura de códigos QR o digitación del documento de identidad. La posibilidad de que la Fuerza Pública valide en tiempo real la autenticidad de una acreditación reduce considerablemente los riesgos de suplantación o ingreso irregular a los puestos de votación.

Los auditores de sistemas: de 186 a 10.000

El salto en testigos va acompañado de otro igualmente revelador en los auditores de sistemas, el perfil técnico que vigila directamente los programas informáticos del preconteo y el escrutinio. En las elecciones de 2022 hubo 186 auditores de sistemas registrados. En las elecciones al Congreso de 2026 esa cifra llegó a más de 10.000. Mientras los jurados que pone la Registraduría y los testigos que ponen los partidos están en las mesas de votación, los auditores de sistemas son técnicos que ponen los partidos en cada una de las 34 sedes de preconteo habilitadas en el país. Ellos, a nombre de los partidos, tienen acceso directo a los sistemas informáticos para verificar su integridad. Cada partido puede tener hasta dos auditores y un auditor adicional en cada comisión escrutadora.

El mundo también mira

Por encima de todos los actores internos opera una capa adicional de control que no representa a ningún partido ni tiene autoridad para tomar decisiones: los observadores electorales. Su rol no es contar votos ni presentar reclamaciones, sino producir información independiente sobre el desarrollo del proceso. Para la primera vuelta del 31 de mayo, más de 13.000 observadores nacionales y más de 1.500 internacionales acompañaron la jornada, de 22 países y 26 organizaciones, casi el triple de los 418 que participaron en la segunda vuelta presidencial de 2022. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, lo calificó como el despliegue más amplio en la historia del país. Para la segunda vuelta del 21 de junio, las cifras se mantienen o superan ese umbral. El CNE acreditó 15.409 observadores nacionales. A ellos se suman 8.579 testigos acreditados en el exterior y misiones de organismos como UNIORE, A-WEB, AMEA e IDEA Internacional. La Misión de la Unión Europea, que no abandona el país hasta dos meses después de concluido el proceso, desplegará más de 120 observadores de los países miembros de la UE más Noruega, Suiza y Canadá.

¿Por qué importa esto ahora?

Cuando el presidente Gustavo Petro intentó instalar la narrativa de fraude tras los resultados del 31 de mayo, el sistema respondió con datos. Casi 374.000 testigos en terreno, cobertura del 98,3% de las mesas, actas E-14 fotografiadas y disponibles para todos los partidos en tiempo real. Tras las jornadas del Congreso y de la primera vuelta presidencial, la aplicación Comitium en Línea registró un balance positivo en su operación, consolidándose como un avance significativo en la modernización del sistema electoral colombiano. El “plan padrino”, las capacitaciones en las 32 capitales del país, los módulos virtuales y la distribución del ABC del testigo muestran que existe una estrategia de formación para que las herramientas tecnológicas no se conviertan en simples plataformas vacías, sino en verdaderos instrumentos de control democrático. La fortaleza del sistema, insisten quienes lo operan, está en sus capas: jurados elegidos al azar entre empleados públicos y privados, actas escaneadas y publicadas en línea, testigos fotografiando en tiempo real, auditores en las sedes de preconteo y comisiones escrutadoras con jueces de la República, notarios y acompañamiento partidista. Ningún eslabón es suficiente solo. Juntos hacen muy difícil que una alteración sistemática pase inadvertida.

Los 8 guardianes del voto