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La herramienta que les dio “nuevos poderes” a los testigos electorales

Los testigos electorales son uno de los ocho guardianes de los votos para la segunda vuelta de este domingo 21 en Colombia. Ahora han sido repotenciados.

  • Habrá varios anillos de seguridad para garantizar que se refleje el voto tal y como el ciudadano lo depositó en la urna. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Habrá varios anillos de seguridad para garantizar que se refleje el voto tal y como el ciudadano lo depositó en la urna. FOTO CAMILO SUÁREZ
El Colombiano
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hace 6 horas
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En Quibdó esta semana no hay una sola cama de hotel disponible: todo se debe a que han llegado cientos de personajes de la política del mundo a observar las elecciones de este domingo 21 y uno de los muchos sitios que han identificado de interés es Chocó.

El país no se alcanza a imaginar el interés que ha despertado la jornada de votaciones de Colombia en el mundo. En esta esquina de América se define algo de la geopolítica del continente y, de paso, es una prueba de fuego para el voto como instrumento de la democracia: ¿se vota con libertad? ¿Las elecciones son transparentes? Estas son algunas de las preguntas que se deben responder.

Este domingo, el proceso de depositar el voto y luego contarlos tiene varios anillos de seguridad para garantizar que este se aplique en el veredicto final tal y como el ciudadano lo depositó en la urna.

Son cerca de ocho anillos de seguridad o guardianes del voto –empezando por el propio ciudadano al marcarlo bien y depositarlo directamente él en la urna–.

En otros informes, hemos destacado el papel de los jurados, pero ahora vale la pena hacer un especial énfasis en dos de los guardianes que para las elecciones de este año han tenido un cambio: el testigo electoral y el auditor de sistemas.

El testigo electoral es el que, a nombre de un partido político, está todo el día en el puesto de votación, garantizando que no haya amaño alguno. Hacen su trabajo desde antes de abrir las mesas hasta cuando termina el preconteo. Durante décadas, el testigo electoral colombiano llegaba a su mesa de votación con una libreta y un lápiz. Anotaba. Contaba. Y si algo salía mal, su reporte llegaba tarde al partido para el cual estaba haciendo vigilancia —o se perdía en el camino—.

Esa figura tuvo una transformación radical tanto en la primera vuelta como para este domingo. Hoy, el testigo, gracias a una herramienta tecnológica que se puso a disposición de ellos, ya no solo observa, sino que puede reportar, fotografiar y transmitir cualquier incidencia en tiempo real a su partido político.

En buena parte por esa instantaneidad que permite la herramienta, en la mañana del lunes 1 de junio ya los partidos políticos sabían que prácticamente no se había producido ningún fraude en las elecciones del día anterior.

De 180 mil a 373 mil

Al salto en materia de tecnología se suma el de los números. En 2022, los partidos acreditaron alrededor de 182.000 testigos electorales para la jornada presidencial. En la primera vuelta de 2026, esa cifra llegó a 373.612, según datos del CNE.

El Consejo Nacional Electoral confirmó que esto representó un incremento superior a 191.000 testigos respecto al proceso electoral de 2022.

Una expansión que tiene una explicación concreta: la nueva herramienta que el CNE puso a disposición de todos los partidos políticos.

El CNE implementó una Plataforma de Postulación y Acreditación de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas, que reemplazó procesos manuales de elecciones anteriores, que se hacían largos y tediosos, y así se logran validar identidades, cruzar bases de datos y emitir credenciales verificables mediante códigos QR.

Quizás el cambio más concreto: cuando los jurados inician el escrutinio de mesa, a partir de las 4 de la tarde, el testigo puede fotografiar el formulario E-14 —el acta donde quedan consignados los votos— directamente desde su celular. El registrador nacional Hernán Penagos lo confirmó en su balance de la jornada: los formularios E-14 podían ser consultados y fotografiados por los testigos electorales para asegurar la transparencia del proceso. Esa imagen el testigo la manda a su partido político. El proceso de verificación empieza en la propia mesa, no días después en el escrutinio general. Y esto se hace por medio de la aplicación Comitium en Línea, implementada por el CNE.

Cobertura histórica

De las 122.020 mesas habilitadas en el país, 119.950 tuvieron presencia de testigos electorales en la primera vuelta, lo que representó una cobertura del 98,3%. Los testigos electorales de las agrupaciones políticas cubrieron más del 96% de las mesas de votación en la jornada presidencial. Tanto el CNE como el Registrador destacaron que ese cubrimiento no tenía precedentes en la historia electoral del país.

Comitium en Línea: la nueva herramienta

El nombre viene del latín comitium, el espacio de la Roma republicana donde el pueblo se reunía para ejercer sus derechos políticos. La aplicación colombiana que lleva ese nombre aspira a algo similar: convertir cada mesa de votación en un punto de control ciudadano activo.

Comitium en Línea fue diseñada exclusivamente para el día de la votación y tiene tres funciones centrales: validar las credenciales de los testigos mediante código QR o número de cédula —lo que impide suplantaciones—; registrar incidencias en tiempo real para que las campañas puedan reaccionar al instante ante cualquier anomalía; y capturar por fotografía el formulario E-14 —el acta que llenan los jurados con los resultados de cada mesa— y enviarlo de inmediato a la agrupación política de la cual es testigo.

Con esta aplicación, los testigos pueden reportar desde antes de las 8:00 a.m. si las mesas están instaladas correctamente. A lo largo del día pueden registrar novedades sobre apertura de urnas, material electoral incompleto, presencia irregular de personas o inconsistencias en la mesa. Todo eso conectado directamente con su agrupación política.

Un tablero para las campañas, en tiempo real

Lo que el testigo reporta desde su celular no queda flotando en el vacío. La información viaja en tiempo real a las campañas, que cuentan con un tablero centralizado para visualizar lo que ocurre en cada mesa. Por primera vez, un partido puede saber antes del cierre formal si en determinado puesto hay problemas con el material electoral, si un jurado falta, o si hay restricciones al acceso de sus testigos.

“Por primera vez en Colombia, el Consejo Nacional Electoral dispone una herramienta en igualdad de condiciones para todas las campañas políticas. El testigo puede hacer reportes en tiempo real desde el puesto de votación y tomar una fotografía del formulario E-14”, concluye el vocero de la Unión Temporal Actores Electorales 2026.

Las credenciales con QR: fin a la suplantación

Otro cambio estructural es la forma en que se acredita a los testigos. Antes, el proceso era manual, disperso y difícil de verificar. Ahora, lo que antes implicaba desplazamientos para trámites y verificaciones manuales se concentra en un solo sistema que cruza datos, genera acreditaciones y permite seguimiento en tiempo real. Cada testigo acreditado recibe una credencial digital con código QR.

Ese código no es solo un adorno. El CNE adelantó cerca de 250 jornadas de socialización dirigidas a más de 40.000 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército para enseñarles a verificar, en tiempo real, las credenciales de testigos, observadores y auditores mediante lectura de códigos QR o digitación del documento de identidad.

La posibilidad de que la Fuerza Pública valide en tiempo real la autenticidad de una acreditación reduce considerablemente los riesgos de suplantación o ingreso irregular a los puestos de votación.

Los auditores de sistemas: de 186 a 10.000

El salto en testigos va acompañado de otro igualmente revelador en los auditores de sistemas, el perfil técnico que vigila directamente los programas informáticos del preconteo y el escrutinio. En las elecciones de 2022 hubo 186 auditores de sistemas registrados. En las elecciones al Congreso de 2026 esa cifra llegó a más de 10.000.

Mientras los jurados que pone la Registraduría y los testigos que ponen los partidos están en las mesas de votación, los auditores de sistemas son técnicos que ponen los partidos en cada una de las 34 sedes de preconteo habilitadas en el país.

Ellos, a nombre de los partidos, tienen acceso directo a los sistemas informáticos para verificar su integridad. Cada partido puede tener hasta dos auditores y un auditor adicional en cada comisión escrutadora.

El mundo también mira

Por encima de todos los actores internos opera una capa adicional de control que no representa a ningún partido ni tiene autoridad para tomar decisiones: los observadores electorales. Su rol no es contar votos ni presentar reclamaciones, sino producir información independiente sobre el desarrollo del proceso.

Para la primera vuelta del 31 de mayo, más de 13.000 observadores nacionales y más de 1.500 internacionales acompañaron la jornada, de 22 países y 26 organizaciones, casi el triple de los 418 que participaron en la segunda vuelta presidencial de 2022. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, lo calificó como el despliegue más amplio en la historia del país. Para la segunda vuelta del 21 de junio, las cifras se mantienen o superan ese umbral. El CNE acreditó 15.409 observadores nacionales.

A ellos se suman 8.579 testigos acreditados en el exterior y misiones de organismos como UNIORE, A-WEB, AMEA e IDEA Internacional. La Misión de la Unión Europea, que no abandona el país hasta dos meses después de concluido el proceso, desplegará más de 120 observadores de los países miembros de la UE más Noruega, Suiza y Canadá.

¿Por qué importa esto ahora?

Cuando el presidente Gustavo Petro intentó instalar la narrativa de fraude tras los resultados del 31 de mayo, el sistema respondió con datos. Casi 374.000 testigos en terreno, cobertura del 98,3% de las mesas, actas E-14 fotografiadas y disponibles para todos los partidos en tiempo real.

Tras las jornadas del Congreso y de la primera vuelta presidencial, la aplicación Comitium en Línea registró un balance positivo en su operación, consolidándose como un avance significativo en la modernización del sistema electoral colombiano.

El “plan padrino”, las capacitaciones en las 32 capitales del país, los módulos virtuales y la distribución del ABC del testigo muestran que existe una estrategia de formación para que las herramientas tecnológicas no se conviertan en simples plataformas vacías, sino en verdaderos instrumentos de control democrático.

La fortaleza del sistema, insisten quienes lo operan, está en sus capas: jurados elegidos al azar entre empleados públicos y privados, actas escaneadas y publicadas en línea, testigos fotografiando en tiempo real, auditores en las sedes de preconteo y comisiones escrutadoras con jueces de la República, notarios y acompañamiento partidista. Ningún eslabón es suficiente solo. Juntos hacen muy difícil que una alteración sistemática pase inadvertida.

Los 8 guardianes del voto

El sistema electoral en Colombia está siendo ejemplo para el mundo: se debe a un sistema de capas, de varios guardianes, que le dan un blindaje extremo.

1. Voto físico en urna: Usted es el primer guardián de su voto. No le debe tomar foto. Debe marcarlo bien con una X y sin salirse del cuadro del candidato. Y luego lo dobla y lo deposita usted mismo en la urna y la ranura queda sellada. La decisión de que el voto sea en papel es a propósito – NO es arcaica– es la garantía del sistema: un voto en papel dentro de una caja cerrada – a la vista de testigos de los partidos en juego– es prácticamente imposible de alterar sin dejar rastro.

2. Los jurados: elegidos al azar: Ningún partido escoge a los jurados. Los eligen las registradurías a través de un sorteo aleatorio hecho por un software que tiene una enorme base de datos de empleados públicos, docentes y trabajadores del sector privado. Cada una de las 122.020 mesas tiene mínimo dos jurados, pero en muchas pueden estar cuatro o cinco de esa manera es muy difícil que algún jurado pueda hacer movidas chuecas. Son cerca de 850.000 ciudadanos los elegidos para esa labor.

3. Los testigos repotenciados: Son los ojos de cada campaña en cada mesa. Cada partido puede acreditar hasta dos testigos por puesto —antes solo uno, lo que en teoría permite hasta 480.000 testigos simultáneos en las 122.020 mesas del país. En la primera vuelta del 31 de mayo se acreditaron 373.612, más del doble que en 2022, con una cobertura del 98,3% de todas las mesas. Para la segunda vuelta del 21 de junio, cada campaña tiene hasta el 18 de junio para completar sus acreditaciones a través de la Plataforma Única del CNE.

4. Comitium en Línea: la nueva herramienta: Esta aplicación del CNE es la novedad en estas elecciones. Opera exclusivamente el día de la votación y tiene tres funciones: valida las credenciales de los testigos mediante código QR o cédula —impidiendo suplantaciones—; permite a los testigos registrar incidencias en tiempo real; y les permite fotografiar el formulario E-14 al terminar el escrutinio de mesa, enviando la imagen de inmediato a la torre de control de cada campaña.

5. Los auditores de sistemas: de 186 a 10.000: Ya no solo se tienen solo jurados y testigos que cuiden cada voto, sino técnicos en sistemas que no están en las mesas sino donde llega la información del preconteo, con acceso directo a los sistemas informáticos para verificar su integridad. Cada partido puede tener hasta dos auditores en cada una de las 34 sedes de preconteo habilitadas en el país, y un auditor adicional en cada comisión escrutadora. El salto entre ciclos electorales es difícil de exagerar: en las elecciones al Congreso de 2022 participaron 186 auditores de sistemas; en el Congreso de 2026, más de 10.000.

6. El acta E-14: triple trazabilidad: Al cerrar la votación, los jurados designados por la Registraduría abren la urna, clasifican los votos y consignan los resultados en el formulario E-14. Ese documento tiene tres caminos simultáneos: el testigo de cada partido lo fotografía con Comitium en Línea y lo envía al partido; la Registraduría lo escanea y lo publica en su página web; y en las sedes de preconteo un delegado lo dicta en voz alta mientras se ingresa al software especializado. Cualquier discrepancia entre las tres versiones es inmediatamente detectable. En la primera vuelta, el preconteo estuvo casi completo en una hora y media después del cierre de las urnas.

7. Las comisiones escrutadoras: el conteo legal: El preconteo es informativo, es el que se da en menos de dos horas el domingo; el escrutinio se toma unos días más y es el que tiene valor jurídico. Lo adelantan 3.157 comisiones escrutadoras integradas por jueces, notarios y delegados de la Registraduría, que verifican, cuentan y consolidan los votos acta por acta. Cada partido puede tener un auditor por comisión. Al cierre del escrutinio general de la primera vuelta no se presentó ninguna reclamación que prosperara: de 18.000 mesas, solo tres tuvieron alguna objeción, un índice de impugnación del 0,07%.

8. Observadores: el mundo nos mira: Por encima de todos los actores internos opera una capa independiente que no representa a ninguna campaña ni tiene autoridad para tomar decisiones: los observadores. Para la primera vuelta del 31 de mayo, más de 13.000 observadores nacionales y más de 1.500 internacionales de 22 países y 26 organizaciones acompañaron la jornada, casi el triple de los 418 que estuvieron en la segunda vuelta de 2022. Para el 21 de junio, el CNE acreditó 15.409 observadores nacionales y 8.579 testigos en el exterior, con la presencia además de la Misión de la UE —120 observadores de 24 países— y organismos como UNIORE, AWEB, AMEA e IDEA Internacional.

Lea también: Hasta para la campaña presidencial fue usada falsa acusación por abuso contra gringo; no caiga en fake news

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