Así empoderó Petro a Zuleta para negociar con criminales

El círculo de Petro en Casa de Nariño tiene claro que una de las actitudes que más valora el mandatario —como la mayoría de poderosos— es la adulación. En el Congreso, en cambio, cada vez menos legisladores, incluso de izquierda, le caminan a la lambonería excesiva porque andan buscando sus votos para 2026 y poco les importa lo que pase con el ocaso del Gobierno. Raspan la olla, eso sí, pero el entusiasmo ha mermado. Hay una excepción: la senadora paisa Isabel Zuleta.
Esta polémica congresista ha llegado al punto de pedir públicamente la reelección de Petro, uniéndose al clamor de otros personajes de la talla de Alfredo Saade. Ambos hacen parte de los políticos de la “primera línea” del petrismo, de las facciones ideológicas más extremistas y que le caminan a cualquiera idea que se le ocurre al jefe de Estado, sin importar los riesgos políticos y jurídicos. Las llevan más lejos, incluso, y sugieren que deben cerrarse el Congreso y algunos medios de comunicación.
Quizá por eso, el presidente Petro encomendó a Zuleta a una tarea del tamaño de una catedral que ahora la tiene en líos. Este lunes, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se reunió con la cúpula de las Fuerzas Armadas para analizar cómo proceder con las revelaciones de Semana en la que ocho generales señalaron de forma anónima a Zuleta de estar interfiriendo en operaciones militares.
Este diario contó que no son nuevas las denuncias contra la senadora, pues ya había sido acusada de hacer lo mismo con la “Oficina”.