Lo que se sabe del caso Natalia Villalba, la mujer que fue encontrada muerta en una maleta en Bogotá

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de Natalia Villalba Angarita, la joven oriunda de Cúcuta que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en una habitación de un edificio ubicado en el exclusivo sector de El Virrey, en el norte de Bogotá.
A medida que se conocen nuevos detalles del caso, las pesquisas han permitido identificar a un segundo ciudadano extranjero que habría estado en el inmueble durante los días previos al hallazgo del cuerpo. La información fue confirmada por los investigadores, quienes buscan reconstruir los movimientos de las últimas personas que tuvieron contacto con la víctima.
De acuerdo con los registros recopilados por las autoridades, Natalia llegó al edificio el pasado 3 de junio y realizó una reserva que inicialmente se extendió hasta el día 7. Durante ese periodo habría permanecido junto a un ciudadano estadounidense procedente del estado de Texas, quien figura en los registros de ingreso del lugar.
Conozca: Hombre fue enviado a la cárcel por presunto feminicidio de gestora del municipio de Itagüí