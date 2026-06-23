Lo que se sabe del caso Natalia Villalba, la mujer que fue encontrada muerta en una maleta en Bogotá

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de Natalia Villalba Angarita, la joven oriunda de Cúcuta que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en una habitación de un edificio ubicado en el exclusivo sector de El Virrey, en el norte de Bogotá. A medida que se conocen nuevos detalles del caso, las pesquisas han permitido identificar a un segundo ciudadano extranjero que habría estado en el inmueble durante los días previos al hallazgo del cuerpo. La información fue confirmada por los investigadores, quienes buscan reconstruir los movimientos de las últimas personas que tuvieron contacto con la víctima. De acuerdo con los registros recopilados por las autoridades, Natalia llegó al edificio el pasado 3 de junio y realizó una reserva que inicialmente se extendió hasta el día 7. Durante ese periodo habría permanecido junto a un ciudadano estadounidense procedente del estado de Texas, quien figura en los registros de ingreso del lugar. Conozca: Hombre fue enviado a la cárcel por presunto feminicidio de gestora del municipio de Itagüí

Posteriormente, la mujer amplió su hospedaje hasta el 21 de junio. Sin embargo, la investigación identificó un nuevo elemento de interés: la presencia de un ciudadano británico que ingresó al edificio el 17 de junio y salió al día siguiente. Las autoridades trabajan para establecer el paradero de ambos hombres y determinar cuál era su relación con Natalia Villalba. Aunque ninguno de los dos ha sido señalado formalmente como responsable de la muerte de la joven, los investigadores consideran que sus testimonios podrían ser determinantes para esclarecer los hechos. El caso tomó un nuevo rumbo tras la divulgación de imágenes del momento en que fue encontrado el cuerpo. Según la información conocida, una trabajadora del edificio ingresó al apartamento una vez terminó el periodo de hospedaje. Al no recibir respuesta de los ocupantes, inspeccionó la habitación y encontró una maleta en el baño, ubicada junto a la ducha, cuya llave permanecía abierta.

Las cámaras de seguridad del inmueble también se han convertido en una pieza clave de la investigación. Uno de los videos que está siendo analizado mostraría al ciudadano británico trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, un movimiento que ahora es objeto de revisión por parte de los investigadores. A esto se suma la recolección de huellas, rastros biológicos y demás evidencias encontradas en la habitación. Durante la inspección judicial también fueron hallados dos pasaportes de la víctima, uno vigente y otro vencido, además de documentos personales que permitieron confirmar plenamente su identidad. Mientras avanzan los análisis forenses y la revisión del material audiovisual, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Natalia Villalba, un caso que ha generado conmoción en la ciudad. Entérese: Mujer fue capturada en Rionegro por presunto asesinato de otra mujer, ¿qué pasó?

Similitudes con el caso de la DJ Valentina Trespalacios

El hecho ha despertado comparaciones con el feminicidio de la DJ bogotana Valentina Trespalacios, uno de los crímenes que más conmocionó al país en los últimos años. En ambos hechos, las víctimas fueron halladas sin vida tras haber compartido sus últimas horas con ciudadanos extranjeros y los cuerpos fueron abandonados dentro de contenedores o elementos destinados a ocultarlos, circunstancias que llevaron a que las investigaciones adquirieran gran relevancia mediática. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Lea más: A John Poulos, el asesino de Valentina Trespalacios, lo trasladaron a la cárcel La Tramacúa y ya no se lo aguantan: es “insoportable” En el caso de Trespalacios, las autoridades determinaron que fue asesinada en enero de 2023 por el estadounidense John Poulos, quien posteriormente escondió su cuerpo en una maleta y lo abandonó en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. Poulos fue condenado a 42 años de prisión por feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Cabe aclarar que las autoridades han insistido en que la investigación por la muerte de Natalia Villalba apenas se encuentra en desarrollo y que aún no hay responsables señalados formalmente, las similitudes en algunos aspectos del hallazgo han reavivado el recuerdo de aquel caso.

Bloque de preguntas y respuestas: