Líder campesino de 17 años fue asesinado en el Catatumbo; culpan al ELN del crimen

Magnelley Pállares Franco tenía 17 años y hacía parte de los procesos organizativos campesinos de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat). El joven fue asesinado en la vereda Versalles, zona rural de Tibú, Norte de Santander, en un hecho que la organización atribuye a hombres que pertenecerían al ELN.
Desde niño estaba vinculado a la organización y fue integrante de los pioneros de la Guardia Campesina. Su padre, Alirio Pállares, es líder campesino e integrante de la junta directiva de Asuncat. El caso fue reportado por Indepaz, que incluyó a Magnelley entre los líderes y defensores de derechos humanos asesinados durante 2026. Con su muerte, el registro llegó a 110 casos en lo corrido del año.
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