Abogado de imputado en muerte de estudiante de Los Andes aseguró que la golpiza se desencadenó por presunto intento de abuso sexual

La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el homicidio del joven estudiante en Bogotá, sostuvo que la violencia contra la víctima se produjo tras acusaciones de presuntos actos sexuales contra una de las mujeres que acompañaban al grupo de agresores. No obstante, la Fiscalía aclaró que el supuesto episodio dentro del local aún no ha sido plenamente verificado.

  Continúan las diligencias tras el homicidio al estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
    Continúan las diligencias tras el homicidio al estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
07 de noviembre de 2025
bookmark

La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, aseguró que la agresión que terminó con la muerte del joven fue una reacción a presuntos actos de acoso sexual cometidos por Moreno hacia una de las acompañantes del grupo que lo atacó.

El homicidio ocurrió en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, en Bogotá, cuando Moreno salía de un bar acompañado de un amigo y fue interceptado por un grupo de dos hombres y dos mujeres.

Puede leer: Juan Carlos Suárez Ortiz habría amenazado a Jaime Esteban Moreno en el bar antes de golpiza mortal: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

Según la Fiscalía, uno de los atacantes, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, golpeó por la espalda al estudiante, lo que desencadenó una serie de agresiones físicas que terminaron con la muerte del universitario.

Durante la diligencia judicial de este viernes, la defensa de Suárez Ortiz afirmó que los actos de violencia materializados por el imputado no demuestran un “dolo deliberado de matar”.

Él era Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante que cursaba séptimo semestre de ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes que murió tras una riña Bogotá durante la madrugada del 31 de octubre. FOTO: Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
Él era Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante que cursaba séptimo semestre de ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes que murió tras una riña Bogotá durante la madrugada del 31 de octubre. FOTO: Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

El abogado argumentó que la víctima estaba involucrada en un supuesto intento de abuso hacia una de las mujeres del grupo.

“La causa que desencadenó toda esta situación fue que, al parecer, la víctima tuvo actos dirigidos a violentar la integridad sexual de una de las acompañantes del imputado. Eso es lo que dicen las entrevistas, que le gritaban violador, acosador”, sostuvo la defensa.

El abogado reconoció que independientemente de si la versión sobre la supuesta agresión sexual de la víctima es cierta o no, esto no puede ser suficiente para establecer la gravedad del delito.

“Sea lo uno o sea lo otro, pues esto no va a conllevar a definir la gravedad que exige este artículo 312, inciso primero. Y luego dice que apareció una mujer, que luego salieron corriendo, que las patadas duraron como 30 segundos, que posteriormente fueron capturados, que no se produjo una solidaridad en el entendido de ayudar a la víctima y va reiterando nuevamente los temas de la agresión con puños y patadas”.

Lea también: “Jaime Esteban intentó evitar la pelea”: abogado de la familia del joven asesinado en Halloween

Durante la audiencia, se relató los episodios de violencia que sufrió Jaime Esteban Moreno.

Según los testigos, uno de los agresores lo tiró al piso y le propinó múltiples patadas en la cabeza y el tórax. La testigo añadió que el hombre, aparentemente eufórico y ansioso, comenzó a saltar mientras recibía apoyo verbal de sus acompañantes: “Deme ánimo para seguir peleando”, habría dicho.

Uno de ellos le dio un golpe en la nuca y comenzaron a gritarle: ‘Ahí tiene para que siga acosando’”, fue otro de los relatos. Otro agregó que una de las jóvenes del grupo habría insistido en los reclamos, alentando la confrontación: “El muchacho con la cara pintada se devolvió y preguntó: ‘¿Será que lo persigo?’. Una de las mujeres le respondió: ‘¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más’”.

No obstante, la Fiscalía aclaró que el supuesto episodio dentro del local aún no ha sido plenamente verificado. “Tenemos, como ya se ha dicho, que los hechos ocurrieron cuando la víctima fue acusada por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, se indicó en audiencia.

Este viernes se espera conocer la decisión del juez sobre si se le impone la medida de aseguramiento para Juan Carlos Suárez Ortiz y determinar si permanecerá privado de la libertad durante el proceso, mientras se evalúan pruebas, testimonios y demás material probatorio sobre los hechos que rodearon la muerte.

¿Cuándo ocurrió la agresión a Jaime Esteban Moreno?
En la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras salir de un bar en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.
¿Por qué se dice que el motivo fue un intento de abuso sexual?
La defensa del imputado afirma que el joven habría acosado a una de las mujeres del grupo; la Fiscalía dice que esa versión no ha sido verificada.
¿Cuál es la situación judicial actual del caso Moreno Jaramillo?
Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado y está imputado por homicidio agravado; otro agresor permanece prófugo.

