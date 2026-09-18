Por evitar que se colaran: asesinan a guarda de seguridad de TransMilenio en Soacha

Cristian Garzón, de 27 años, guardia de seguridad de la empresa Top Guard Ltda., murió este viernes 18 de septiembre de 2026 después de recibir dos heridas con arma blanca durante un procedimiento contra la evasión del pasaje en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha. El hecho ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando una pareja intentó ingresar de manera irregular a la estación. Garzón, quien hacía parte de la escuadra antievasión, intervino para impedir el acceso sin pago.

De acuerdo con testimonios conocidos tras el ataque, el guardia se interpuso cuando una de las personas habría intentado agredir a una de sus compañeras. Garzón recibió las heridas en el pecho.

La guarda que estaba con él relató a Blu Radio lo ocurrido después del ataque: “Me vuelvo a mirar cómo está el estado del compañero, y el compañero solo me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Y se corre la pechera, y fue cuando le veo el roto en el chaleco... Se me murió en las manos porque parece que la puñalada fue en el corazón”, precisó la testigo.

Garzón fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas, que habrían comprometido el corazón.

La Policía Nacional confirmó la captura de un hombre y una mujer, señalados como presuntos responsables del ataque contra el guardia de seguridad. El procedimiento se produjo después del hecho ocurrido en la estación Terreros. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque y la responsabilidad de los capturados.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, destacó la actuación de la Policía de Soacha, la Fiscalía y el CTI tras el asesinato: “Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, señaló el mandatario local.

Po parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre el asesinato de Garzón y expresó su solidaridad con la familia del trabajador: “Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, fue asesinado hoy en Soacha por dos personas que pretendían colarse en el sistema. Haremos todo lo necesario para apoyar a las autoridades para que paguen por este crimen”, afirmó Galán.

TransMilenio S.A. y la empresa de seguridad privada Top Guard Ltda. también lamentaron la muerte del trabajador. TransMilenio hizo un llamado a los usuarios para respetar las normas de ingreso al sistema y recordó que la vida de los trabajadores y pasajeros debe estar por encima de cualquier situación relacionada con la evasión.