Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander

Un militar fue asesinado durante el cumplimiento de su deber, en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander. El crimen ocurrió en la vereda Los Negritos, del municipio de Teorama, donde había tropas del Batallón Especial Energético y Vial Nº 21 patrullando la zona en la noche de este martes 2 de junio. De repente, “fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por integrantes del grupo armado organizado ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos”, indicó el Ejército en un comunicado.

Las explosiones dejaron dos heridos y le quitaron la vida al soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo. Los lesionados fueron evacuados por vía aérea a un hospital de Cúcuta. “El Ejército Nacional rechaza categóricamente el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a las comunidades de la región”, afirmó la Institución castrense. En Norte de Santander hay una disputa territorial entre el ELN y el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).