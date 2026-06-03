Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander

Un militar fue asesinado durante el cumplimiento de su deber, en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander.
El crimen ocurrió en la vereda Los Negritos, del municipio de Teorama, donde había tropas del Batallón Especial Energético y Vial Nº 21 patrullando la zona en la noche de este martes 2 de junio.
De repente, “fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por integrantes del grupo armado organizado ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos”, indicó el Ejército en un comunicado.